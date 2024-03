Jeremy Menez, membro della generazione dell'87 insieme a Karim Benzema, Hatem Ben Arfa e Samir Nasri, potrebbe non aver avuto la carriera che avrebbe potuto avere. Tuttavia, il tricolore internazionale ha indossato delle casacche bellissime e prestigiose da quando è diventato calciatore professionista. Dopo aver giocato ad inizio carriera nel Monaco e nella Roma, ha giocato anche nel Paris Saint-Germain e nel Milan prima di dedicarsi ad esperienze meno glamour. Il suo ultimo lavoro al fianco di Barry si è appena concluso.

Mercoledì Barry ha pubblicato un comunicato stampa ufficiale per annunciare la fine dell'avventura con la sua recluta francese. ” La SSC Bari comunica di aver raggiunto un accordo per risolvere congiuntamente il contratto che legava Jérémy Ménez al club Rouge et Blanc. Auguriamo a Jeremy tutto il meglio per un pieno recupero fisico e per un futuro ricco di successi, sia nello sport che in altri ambiti. Grazie Jeremy e ti auguriamo buona fortuna per il futuro. »

Dopo aver giocato per dodici club diversi nel corso della sua carriera, Jeremy Menez troverà la sua tredicesima porta aperta? Avrà particolarmente voglia di continuare l'avventura o sceglierà di appendere le sue cassette al chiodo per sempre? Dovremo aspettare ancora un po' per scoprirlo.