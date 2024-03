Gioco d'azzardo per risparmiare denaro; Google chiederà aiuto, controlla questa impostazione – Marathi News | Google ti farà risparmiare sui pedaggi, risparmiando denaro in molti posti. Modifica semplicemente le impostazioni delle funzionalità di Google Maps per evitare i pedaggi.

Ciò farà risparmiare denaro

Nel paese è stata tessuta una forte rete di strade. Autostrade nazionali, autostrade, Samriddhi e Green Way hanno accelerato il processo di connettività. È diventato possibile spostarsi istantaneamente da una città all'altra. Notevole risparmio di tempo e carburante. Ma per questo i cittadini devono tagliarsi le tasche. Devono pagare il pedaggio. Nei viaggi lunghi si devono affrontare molti problemi a causa del pedaggio. In questo caso, una funzione segreta di Google Maps può venire in tuo soccorso. Usarlo correttamente può farti risparmiare denaro.

Suggerimenti di Google Maps: utilizza questa funzione segreta in questo modo

Innanzitutto, apri Google Maps sul tuo smartphone. Dopo aver aperto Google Maps, tocca l'icona della direzione che appare sullo schermo. Dopo aver fatto clic sull'icona della direzione, devi inserire la posizione di partenza e di destinazione (il nome del luogo in cui vuoi andare). Dopo aver inserito il luogo di partenza e di destinazione, devi scegliere quale veicolo utilizzerai, ovvero auto o bicicletta. In base a questo, Google ti dirà quanto tempo ci vorrà per raggiungere la destinazione desiderata. Leggi anche questo Le informazioni sul numero di caselli sul tuo percorso verranno ora visualizzate immediatamente sul percorso in questione. Ma se vuoi risparmiare sulla commissione, devi cliccare sui tre punti sul lato destro.

Funzionalità di risparmio di denaro di Google

Quando fai clic sui tre punti in Google Maps, verranno visualizzate diverse opzioni. Fare clic sulla prima opzione Opzioni. Dopo aver fatto clic su questa opzione, vedrai l'opzione per evitare commissioni. Quando questa funzione segreta è attivata. Google Maps ti mostrerà il percorso dove non avrai bisogno di pedaggi e risparmierai soldi.

Mettilo nella tua immaginazione

Per evitare i caselli autostradali, potrebbe essere necessario viaggiare più lontano per raggiungere la destinazione più lontana. Perché le autostrade e le autostrade con casello autostradale ti portano rapidamente alla destinazione desiderata. Quindi il viaggio su strade senza caselli può essere più difficile e lontano. Potrebbe volerci più tempo.