Joe Roberts ha vinto con stile il Gran Premio d’Italia Moto2

Joe Roberts finalmente conquista la sua prima vittoria della stagione in Moto2. Il pilota americano è partito dalla pole position nel Gran Premio d’Italia e ha spesso condotto la gara fino a conquistare la sua seconda vittoria nella categoria. La gara è stata accorciata da 19 a 12 giri a causa del ritardo causato dalla bandiera rossa nella gara della Moto3. Roberts (OnlyFans American Racing/Kalex) ha sfruttato appieno la sua pole position e ha mantenuto il comando, con Alonso López (MB Conveyors SpeedUp/Boscoscuro) al secondo posto e Darren Bender (Liqui Moly Husqvarna Intact GP/Kalex) al terzo. Le posizioni di testa sono rimaste stabili fino al quarto giro quando Lopez è riuscito a superare Roberts, dopo esserci quasi riuscito all’inizio dello stesso giro approfittando di una scia sul rettilineo principale. Allo stesso tempo, Fermín Aldeguer (MB Conveyors SpeedUp/Boscoscuro) è caduto, segnando il suo secondo ritiro consecutivo dalla gara, e Bender ha poi perso posizioni a favore di Manuel González (QJMotor Gresini/Kalex) e Aron Canet (Fantic Racing/Kalex), finendo quinto. Nel corso del giro, Gonzalez è risalito al secondo posto superando Roberts. Mentre lottava per un posto tra i primi cinque, Binder è caduto all’Arrabbiata 1 a sette giri dalla fine.

Al nono giro Gonzalez e Kanet approfittano dell'attacco di Roberts a Lopez per risalire rispettivamente al primo e al secondo posto. Nel gruppo di testa c'erano anche i corridori MT Cascos-MSi Ai Ogura e Sergio García. Canet ha preso il comando a Scarperia nello stesso giro. Con l'incertezza incombente, Roberts ha riguadagnato rapidamente il comando, con Gonzalez secondo e Lopez terzo. I primi due piloti hanno iniziato l'ultimo giro con un vantaggio maggiore rispetto agli inseguitori e Gonzalez ha utilizzato la ruota posteriore per superare Roberts alla prima curva. Tuttavia, l'americano ha risposto immediatamente per riconquistare il comando e mantenerlo fino alla fine per assicurarsi la sua prima vittoria della stagione. Gonzalez è arrivato secondo e Lopez ha completato il podio. Il leader del campionato, Garcia, è salito al quarto posto nell'ultimo giro superando Ogura. la wild card Mattia Pasini (Ciatti Boscoscuro Team) era sul punto di andare a punti con un dodicesimo posto ma è caduto all'ultimo giro