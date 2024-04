La Bulgaria è al secondo posto in Europa in termini di crescita dei prezzi immobiliari

Solo in un paese l’aumento è maggiore

I prezzi delle case, misurati dall’indice dei prezzi delle case, sono aumentati dello 0,2% nell’UE nel quarto trimestre del 2023 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, mentre sono diminuiti dell’1,1% nell’area dell’euro, ha riferito Eurostat. ufficio Eurostat BTA trasmette sul suo sito web. Nel terzo trimestre i prezzi sono scesi rispettivamente dell'1,1% e del 2,2%.

Rispetto al terzo trimestre del 2023, i prezzi delle case nell’Unione Europea sono diminuiti dello 0,3% e nell’Eurozona dello 0,7%.

Foto: Eurostat

Dove aumentano i prezzi degli immobili e dove scendono i prezzi degli immobili?

Otto Stati membri hanno registrato un calo annuo I prezzi delle case nel quarto trimestre del 2023, a A diciotto anni: promozione. Il calo è più forte in:

Lussemburgo (-14,4 per cento),

Germania (-7,1%),

Finlandia (-4,4%).

La crescita più significativa si è verificata in Polonia (+13,0%), Bulgaria (+10,1%) e Croazia (+9,5%).

Rispetto al trimestre precedente, i prezzi sono diminuiti in undici paesi membri, sono rimasti stabili in un paese e sono aumentati in quattordici paesi.

Le cadute più grandi ci sono Francia (-2,7%), Lettonia (-2,5%), Danimarca e Svezia (-2,3% ciascuna), e la crescita più forte in Polonia (4,8%), Croazia (3,4%) e Irlanda (3,0%).

A Bulgaria Oltre all’aumento del 10,1% su base annua, i prezzi sarebbero aumentati dell’1,2% su base trimestrale. A titolo di confronto, la crescita nel terzo trimestre è stata del 9,2% su base annua e del 2,7% su base trimestrale.

Ma qual è il rapporto tra prezzi e salari medi nell’UE?

Mentre in Lussemburgo gli alloggi stanno diventando più economici e in Bulgaria più costosi, i salari medi nei due paesi differiscono notevolmente.

Nel terzo trimestre del 2023, lo stipendio mensile lordo medio in Bulgaria è aumentato del 2,2% rispetto al secondo trimestre del 2023 e ha raggiunto 1022,58 euro. In confronto, in Lussemburgo lo stipendio medio è 4018 euro al meseSecondo il sito web di Lux Today. In Europa, lo stipendio medio abituale è 2791 euro al mese.