Nintendo Switch 2 risolverà un grosso problema riscontrato con il primo Switch se vogliamo credere al deposito di questo brevetto da parte di Nintendo

Mentre circolano voci sul rilascio ritardato di Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale), è il turno dei suoi componenti di essere al centro dell'attenzione. Nintendo ha annunciato la richiesta di brevetto, che è stata depositata nel 2021, all'inizio della settimana.

Nintendo Switch: connessioni che fanno perdere il conto

La prossima console Nintendo in lavorazione sta ricevendo molta attenzione. Ancora oggi non conosciamo il suo nome ufficiale, ma ci sono forti ragioni per credere che sarà un modello di fascia alta per Nintendo Switch. Chiamare questo modello futuristico “Nintendo Switch 2” non è esagerato, soprattutto alla luce del brevetto annunciato da Nintendo questa settimana. Il documento tecnico non riguarda la console in sé, ma il suo supporto, ovvero il supporto che viene posizionato su di essa quando vuoi riprodurla sulla tua TV.

Tale supporto dovrà poi essere posizionato in modo specifico per garantire collegamenti ottimali con i cavi provenienti da destra. Al contrario, qualsiasi cavo USB dovrebbe provenire da sinistra in modo che i cavi non si attorciglino. Una condizione che potrebbe portare i giocatori a ribaltare il dock sui propri mobili o a vedere la chiave da dietro. Qualcosa che potrebbe essere risolto con un potenziale Nintendo Switch 2.

Bacino rotante

nel mezzo 39 pagine di brevetti Due immagini fornite da Nintendo attirano la nostra attenzione. La prima è pagina 14 (visibile in basso a sinistra). Vediamo una sorta di piattaforma con collegamenti che possono essere ruotati. La piccola freccia in alto lo indica, soprattutto se confrontiamo il tutto con l'immagine mostrata a pagina 5: la piattaforma ha già ruotato di un angolo di 45 gradi. Sulla carta, niente più problemi di cavi che entrano dal lato sbagliato. Soprattutto se è la parte posteriore del dock che può essere ruotata, come mostrato nella Foto 23 (direttamente sotto).

Sebbene tali notizie possano essere confortanti per alcuni, dobbiamo comunque rimanere equilibrati. Il deposito del brevetto non significa che la prossima console Nintendo presenterà un sistema del genere. La pubblicazione di questo documento tecnico è garante della creatività di Nintendo. Dimostra con la sua esistenza che è stata la “Grande N” ad avere questa idea in un certo momento e non nessun altro. Idee che a volte rimangono in uno stato etereo e non vedono mai la luce nel mondo fisico. Dovrete sicuramente attendere la comunicazione ufficiale da parte di Nintendo.