La corsa alla raccolta fondi della campagna di Trump nelle prime settimane del 2024 è stata relativamente debole

Il libro paga della campagna comprende 21 persone, tra cui l’ex funzionario dell’amministrazione Trump Lynn Patton e l’ex cameriere della Marina della Casa Bianca Walt Nauta.

Dopo aver lasciato la Casa Bianca, Mr. Il signor che è andato a lavorare per Trump. Nauta è uno dei migliori aiutanti di Trump al Dipartimento di Giustizia. Conservazione di oltre 300 documenti classificatie centinaia di altri documenti presidenziali, a Mar-a-Lago.

Mr. Trump, che si è posizionato come consulente interno su alcune questioni della campagna Trump. Ha pagato $ 30.000 a una società di proprietà di Boris Epstein, il consulente legale di Trump, e Mr. Altri $ 20.000 erano dovuti alla società di Epshteyn.

Come per ogni deposito da quando è diventato candidato nel 2015, Mr. I club di Trump sono stati pagati. Cioè, Sig. La campagna del signor Trump, il cibo, l’affitto e altre spese.

Sig. Il novembre di Trump. 15 calcio d’inizio. Il club aveva anche due addebiti separati per il rimborso dei pasti di $ 48,44.

Sig. Il gruppo di raccolta fondi congiunto Save America sembra aver gestito le spese di raccolta fondi di Trump.

Beth Hansen, una stratega repubblicana ed ex manager delle campagne di John Kasich per governatore dell’Ohio e presidente, Mr. Ha descritto la raccolta fondi di Trump in un’intervista come “anemica” per un ex presidente.

Il ritmo lento, ha detto, riflette la mancanza di attrattiva di Trump nei confronti degli elettori.

“Il marchio che aveva era molto attraente per le persone che erano malate e stanche della situazione attuale e stufe e stanche di sentirsi dire che avevano torto”, ha detto la signora Hanson. “Non penso che siamo più un paese. E lui non può allontanarsene – il suo marchio è così forte.

