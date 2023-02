Powell può ammaccare, ma non interromperà il rally S&P 500

Se i mercati hanno ragione, la dichiarazione politica alla riunione della banca centrale di oggi annuncerà il penultimo aumento del tasso del ciclo, un movimento di un quarto di punto che dovrebbe essere fissato il 22 marzo. Tuttavia, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell potrebbe avere altre idee. . Ecco perché l’S&P 500 si è ritirato dal massimo di sei settimane lunedì.







X









I mercati si sono stabilizzati martedì dopo che l’indice del costo del lavoro ha mostrato una crescita dei salari più debole nel quarto trimestre. Tuttavia, un aumento a sorpresa dei posti di lavoro riportato mercoledì dal Dipartimento del lavoro ha messo l’S&P 500 sulla difensiva prima dell’annuncio della riunione della Fed delle 14:00.

Powell può spiegare perché i tassi di interesse dovrebbero aumentare dopo l’aumento dei tassi di oggi e rimanere lì più a lungo di quanto gli investitori stiano scommettendo. Anche così, Wall Street sta raddoppiando la sua convinzione che i rialzi dei tassi stiano per finire. In effetti, secondo CME Group, le probabilità di un aumento di un quarto di punto a marzo sono scese dal 98% di lunedì all’83% di oggi. FedWatch pagina.

Anche se i mercati si rivelassero perfetti, la riunione della Fed di oggi riguarda i politici che mantengono aperte le loro opzioni. Inoltre, Powell non ha alcun interesse ad alimentare l’S&P 500 e i rendimenti dei Treasury stanno scendendo.

Ciò che conta è come Powell caratterizza l’equilibrio dei rischi. L’S&P 500 potrebbe salire se afferma che l’equilibrio è ora tra un’inflazione più alta del previsto e un’inflazione più bassa in un contesto di indebolimento dell’economia. Ma non è ancora pronto per andare lì e continuerà a dire che i rischi di inflazione sono al rialzo.

Un chiaro segnale di rally dell’S&P 500 verrebbe se il linguaggio della dichiarazione politica secondo cui il comitato politico si aspetta “aumenti continui” del tasso di interesse chiave della banca centrale. La maggior parte si aspetta che la lingua rimanga la stessa.

Verbale della riunione della Fed Colpo di avvertimento antincendio

I verbali della riunione di metà dicembre della banca centrale hanno evidenziato le preoccupazioni dei politici per “l’allentamento non necessario delle condizioni fiscali”. I verbali affermano che il rally dei mercati finanziari “complicherebbe gli sforzi del comitato per ripristinare la stabilità dei prezzi”.

Questa preoccupazione potrebbe essere stata nelle menti dei responsabili politici che si sono diretti alla riunione della banca centrale di questa settimana. Questo perché l’indicatore delle condizioni finanziarie nazionali della Fed di Chicago fino al 20 gennaio ha mostrato che erano le più facili in qualsiasi momento da quando sono iniziati i rialzi dei tassi lo scorso marzo.

Tuttavia, la conferenza stampa di Powell delle 14:30 dopo la riunione della Fed non sarà l’ultima parola sulle prospettive di rialzo dei tassi. Probabilmente, i dati sul mercato del lavoro che usciranno questa settimana avranno un impatto maggiore sui mercati rispetto a Powell.

I lavori, i dettagli sugli stipendi sono importanti

Martedì mattina, l’indice del costo del lavoro del Dipartimento del lavoro ha mostrato che i costi di compensazione sono aumentati dell’1% nel quarto trimestre. Previsto 1,1%. Tuttavia, la retribuzione è aumentata del 5,1% rispetto a un anno fa, un leggero aumento rispetto alla crescita del 5% nel terzo trimestre.

Gli economisti si concentrano da vicino sulla crescita salariale per i lavoratori del settore privato, escludendo le industrie salariate, come un buon indicatore della crescita salariale sottostante. Nel quarto trimestre, i salari in questo segmento sono aumentati dello 0,9%, ovvero a un ritmo annualizzato del 3,6%. Tale misura esclude i settori in cui i salari sono guidati dalle commissioni, che possono essere maggiormente influenzati dagli alti e bassi ciclici.

Il rapporto ECI ha sollevato l’accento della banca centrale sulla necessità di una minore crescita dei salari per riportare l’inflazione all’obiettivo del 2%. Powell ha affermato che è sufficiente ridurre la crescita dei salari al 3,5%.

Tuttavia, dopo notizie migliori sulla crescita dei salari, l’aumento inaspettato di 572.000 posti di lavoro a dicembre a 11 milioni ha smorzato l’entusiasmo degli investitori.

Powell ha ripetutamente citato un surplus di opportunità di lavoro rispetto ai lavoratori disoccupati come motivo chiave per una crescita salariale insolitamente forte. A dicembre il tasso di occupazione dei disoccupati è salito a 1,9 da 1,7, ben al di sopra del picco pre-Covid.

Con la spesa dei consumatori e la produzione che mostrano segni di debolezza, il rapporto sull’occupazione di gennaio di venerdì fornirà un’ulteriore prova del fatto che l’ultima grande fonte di forza dell’economia stia cedendo. Gli analisti si aspettavano un solido aumento di 185.000 posti di lavoro, ma la crescita dei salari orari medi rallenterà al 4,4% dal 4,6% di dicembre.

L’assetto dell’S&P 500

Nelle prime ore del mercato azionario di mercoledì, l’S&P 500 è sceso dello 0,2%. L’S&P 500 ha guadagnato l’1,5% martedì dopo aver controllato i dati ECI. Alla chiusura di martedì, l’S&P 500 ha registrato il suo rialzo di ottobre. La chiusura dei 12 mercati paritari ha registrato un rally del 14% rispetto al 14%, ma era ancora del 15% rispetto al suo massimo storico.

L’S&P 500 ha raggiunto quota 4094 venerdì, effettuando la sua terza corsa per superare quota 4100 dall’inizio di dicembre. Questo è il punto principale da guardare ora. Martedì l’S&P 500 ha chiuso a 4076,60, il massimo della giornata.

Non dimenticare di leggere le IBD Quadro generale Essere sincronizzati con la direzione del mercato ogni giorno significa cosa significa per le tue decisioni di trading.

Potrebbe piacerti anche:

Il nuovo tasso di inflazione core della banca centrale è sceso a dicembre

Unisciti a IBD Live e impara le migliori tecniche di lettura dei grafici e di trading dai professionisti

Cattura le prossime azioni vincenti con MarketSmith

Come guadagnare con le azioni in 3 semplici passaggi

Futures: rally del mercato sulla Fed; AMD, Snap sono i principali promotori in ritardo