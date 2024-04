La fotografa Claudia Heinerman parla della trilogia/articolo “Siberian Exiles”.

Come riportato in precedenza da LSM, le opere monumentali raccontano un argomento onnipresente in Estonia, Lettonia e Lituania, ma ampiamente sconosciuto e non rivelato nei paesi occidentali: le deportazioni di massa dai Paesi Baltici alla Siberia sotto il regime sovietico.

LSM ha avuto l'opportunità di parlare con la scrittrice olandese-tedesca del suo progetto documentario a lungo termine che è già stato mostrato al Nederlands Fotomuseum di Rotterdam nel 2023.

Cosa ti ha spinto a mettere insieme questa trilogia?

Ciò che mi ha motivato è che noi in Occidente sappiamo molto poco di questa storia. Forse abbiamo imparato qualcosa sui Gulag a scuola, ma molto poco. Ma credo che questo e la storia dei Paesi Baltici dovrebbero far parte della nostra memoria collettiva. Non ne sappiamo abbastanza. Ecco perché ho iniziato questo progetto: per condividerlo con un pubblico più ampio.

Hai notato cambiamenti nella percezione? L’argomento è diventato più conosciuto grazie al tuo lavoro?

Nei Paesi Bassi di sicuro. Perché ne hanno parlato i principali giornali e la mostra dell'anno scorso al Nederlands Fotomuseum di Rotterdam ha registrato un'ottima partecipazione. A causa della guerra russa in Ucraina, ho notato che c’era un grande bisogno e interesse tra il pubblico di saperne di più sulla repressione sovietica. Certamente ha avuto un impatto, almeno nei Paesi Bassi.

Fotografie di Lidija Doroņina-Lasmane e delle foreste siberiane di Claudia Heinerman Foto: Claudia Heinermann

Qual è stata la reazione nei Paesi Baltici?

Ho una gratitudine e un apprezzamento bilaterali. Ero grato che fosse toccante, soprattutto, che qualcuno dall'esterno raccontasse la storia da qui in Occidente. Questo è in realtà il feedback che sento di più.

Siete inorriditi dal fatto che questo argomento sia nuovamente oggetto di così tanta attenzione a causa della guerra russa in Ucraina?

naturalmente. Alla luce della guerra, le storie personali dei combattenti per la libertà sono diventate ancora più importanti per me. Durante le conversazioni, molti mi hanno fatto notare che la storia si sta ripetendo e quindi per loro era molto importante condividere la loro storia con il pubblico.

Quanto è facile o difficile parlare con testimoni oculari e registrare le loro storie di vita?

Questo funziona davvero bene. Nel complesso, sono accolto a braccia aperte. La maggior parte di loro era felice di parlare con me. A volte devi entrare due volte per stabilire una connessione e creare fiducia. Ma solitamente alla fine del primo colloquio il ghiaccio si rompe. Se vieni una seconda volta, le cose andranno più facili e migliori.

Perché hai deciso di avvicinarti alla fotografia dei libri?

Innanzitutto sono un fotografo. Questa è la mia professione. Mi è capitato di iniziare a scrivere perché mi interessano questi argomenti e ho fatto molte ricerche. Ma non racconto mai storie attraverso un ruolo narrativo. In realtà tutto si basa sulla storia orale: gli stessi testimoni oculari raccontano la loro storia. E aggiungo davvero pochissimo testo, solo le cose necessarie che il lettore deve sapere per comprendere il contesto.

Quanto tempo ci è voluto per realizzare questi intensi ritratti?

Questo è molto diverso. A volte è fatto in 10 minuti e a volte voglio tornare indietro tre o più volte così puoi davvero dire “questo è tutto!”. Ciò è dovuto a tutti i tipi di circostanze. Se la conversazione e l’intervista, ad esempio, sono troppo emotive o troppo intense, l’attenzione svanisce. Ma non si può nemmeno cominciare da un'immagine. Questo non è possibile perché hai bisogno anche di un po' di intimità prima che le persone si aprano con te davanti alla telecamera.

Hai la sensazione che le persone si aprano con te più facilmente e siano più disposte a parlare perché sei un estraneo?

decisamente. Per me non è troppo complicato, chiedo tutto, anche se è troppo emotivo o troppo difficile o troppo personale. Ma dico sempre loro: se non volete parlarne, o se chiedo troppo o entro troppo nei dettagli, per favore ditelo. In generale però posso chiedere qualsiasi cosa, il che spesso per i familiari è tutt’altra cosa.

Questi ricordi dolorosi ti mettono spesso sotto pressione a livello personale?

No, posso relazionarmi con questo tipo di storie molto meglio di qualsiasi storia superficiale che non significa nulla per me. Certo, i ricordi non mi lasciano inalterato, ma so anche che li trasmetto ad altri, affinché non rimangano nella mia mente.