La mostra Roboverse come esperienza unica

Mayavi è davvero un supereroe? In realtà, qual è il problema tra Lotapi, Raju e Radha? A Raju piace ancora Radha? Chiedere o studenti universitari. Riceve anche risposte interessanti. Un chatbot basato sull’intelligenza artificiale è la soluzione. Manorama Online ha preparato nuove esperienze nei campi della robotica, dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale al Robovers VR Expo organizzato a Kochi. La mostra, iniziata ieri, si concluderà il 17 di questo mese. L’orario di visita è dalle 10:00 alle 22:00.

Ci sono anche grandi folle per assistere occasionalmente alla “battaglia” in fiera. I robot sono combattenti. Gli spettatori si accalcano per assistere alla battaglia tra robot che sfrecciano, urtano e spingono.

Una delle giostre più divertenti per il pubblico sono i “cani robot” che saltano e girano la testa come cani. Sono pochissime le persone che non trascorrono del tempo davanti a questi robot mentre vagano per i vasti interni dello stadio indoor Rajiv Gandhi, dove si tiene la mostra. I tre cuccioli robot delle categorie Go1 e Go2 sono anche i migliori amici dei bambini che visitano la mostra. Star del cinema come Anarkali Marikar, Gokul Suresh e altri che hanno partecipato il primo giorno della fiera hanno trascorso molto tempo a giocare con questi “cuccioli” ecc.

“La cosa principale è cambiare la paura dei robot. I visitatori sono abituati a vedere i robot in mostra nella maggior parte delle mostre, ma qui gli spettatori possono toccarli e giocare con loro”, afferma Aquila Gomez. Responsabile delle innovazioni presso Unique World Robotics, che fornisce assistenza tecnica alla mostra.

La stampa 3D è un’altra area importante che attira gli spettatori. Gli spettatori rimangono stupiti quando vedono tante costruzioni prendere forma davanti ai loro occhi. C’è anche qualcuno che può spiegare la tecnica in modo semplice. I robot umanoidi di IHub Robotics accolgono i visitatori della mostra. Intrattengono gli spettatori fin dall’inizio salutando e ponendo domande. Ci sono anche esseri umani che cantano. Dai bambini piccoli agli anziani, guidare gli hoverboard è una delle scene più divertenti della fiera. Alcuni cadono. Continuo a tornare sullo skateboard e a girare. Riceve anche il maggior numero di visitatori alla mostra.

Cosa c’è dentro il robot? Com’è stato realizzato? Come funziona? Robovers ha creato sistemi per vedere e apprendere tutto questo e, se necessario, provarlo tu stesso. Gli esperti ti spiegheranno anche come viene utilizzata l’intelligenza artificiale nei robot. La Robovers Gallery è anche un luogo dove sperimentare le meraviglie della realtà virtuale.

Mercoledì, l’ex direttore generale della DRDO Aviation Systems, Dr. Tessie Thomas ha aperto la mostra. La mostra è organizzata in collaborazione con la Jain University. Il Console Generale di Finlandia in India Erik Auf Hallström, il Direttore della Jain University Tom Joseph e il Dr. C. Lata, direttore medico dell’ospedale Rajagiri Dr. Hanno parlato JG Kurutulam e Santosh George Jacob, redattore del formato di Manorama Online.

i biglietti www.roboverexpo.com sul posto Può essere ricevuto direttamente o indirettamente.