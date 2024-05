La NASA lo ha pubblicato! Un’altra esplosione è avvenuta sul sole! “Il più grande degli ultimi 7 anni”

Lo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha riferito che ieri si è verificato il più grande brillamento solare degli ultimi sette anni.

Nella dichiarazione si afferma che l’esplosione di cui sopra è la 17a esplosione solare mai registrata, e si afferma anche che alcuni trasmettitori radio e apparecchiature tecniche simili potrebbero essere colpiti dalla potente esplosione descritta come Categoria X.

La più grande esplosione dal 2017

Le notizie in merito riportate dai media americani affermano che l’esplosione è avvenuta intorno alle 13:00, ora locale americana, e non ha interessato in modo significativo il suolo. La notizia ha notato che l’esplosione, che si dice sia avvenuta a livello

Alcuni dispositivi potrebbero non funzionare affatto

In una dichiarazione della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che ha richiamato l’attenzione sui potenziali effetti della tempesta che si avvicina alla Terra, si è osservato che “potrebbero sorgere problemi diffusi di controllo della tensione” e “problemi di attrito, tracciamento e puntamento” nei satelliti in orbita.

È stato osservato che a causa del temporale in questione potrebbe verificarsi un malfunzionamento dei sistemi di navigazione satellitare e delle frequenze dei ricevitori radio, oppure un’interruzione che potrebbe durare ore, oppure alcuni dispositivi simili potrebbero non funzionare affatto.

La NASA ha pubblicato la foto!

La NASA ha pubblicato un’immagine della grande esplosione avvenuta sul sole. I brillamenti solari sono classificati dalla Categoria A alla Categoria X e ciascuna categoria è misurata da 1 a 9.

C’è stata un’esplosione il 10 maggio!

Una potente esplosione si è verificata al Sole il 10 maggio.

La NASA ha pubblicato un’immagine della grande esplosione avvenuta sul sole. La National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense ha annunciato che per la prima volta dal 2005 potrebbe verificarsi una “tempesta geomagnetica” di questa intensità a causa di esplosioni sulla superficie del sole.

Gli scienziati hanno affermato che le luci polari risultanti da questa tempesta possono essere osservate negli stati americani dell’Alabama e della California settentrionale, ricordando la grave tempesta geomagnetica che si è verificata sulla superficie del sole nel 2005, e hanno confermato che è rara.

L’aurora boreale (aurora boreale) è apparsa come risultato dell’interazione del campo magnetico terrestre con le particelle cariche provenienti dal Sole. L’aurora boreale è stata vista da molti paesi, inclusa la Turchia.

