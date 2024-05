Questa è la prima mappa logaritmica dell’universo visibile e il video è eccezionale

Utilizzando i dati del telescopio, gli astronomi hanno sviluppato la prima straordinaria mappa logaritmica dell’universo osservabile

Nella comunità scientifica è opinione diffusa che finora gli esseri umani abbiano scoperto solo il 5% dell’universo. Ma anche se lo sappiamo solo Piccola porzione E quello che c’è là fuori, possiamo ancora rilevare le galassie distanti miliardi di anni luce dalla Terra. Questa è la prima mappa logaritmica dell’intero universo osservabile.

Mappa dell’universo osservabile

La mappa che ti fa venire la pelle d’oca

È importante notare che gli oggetti visualizzati sulla mappa non sono scalabili. Se modellati sulle dimensioni che vediamo dalla Terra, quasi tutti gli oggetti sarebbero piccoli punti (eccetto la Luna, il Sole e alcune nebulose e galassie). In secondo luogo, la distanza dell’oggetto dalla Terra viene visualizzata su una scala logaritmica, che aumenta esponenzialmente per adattarsi a tutti i dati. La dimensione della mappa si estende all’interno del nostro sistema solare in unità astronomiche (Ua), che corrisponde all’incirca alla distanza che separa la Terra dal sole ParsecCiascuno equivale a 3,26 anni luce, ovvero 206mila unità astronomiche.

