La nuova versione di Riven è persino migliore di Myst

Nuova versione di Torn: un seguito al mistero È stato rilasciato questa settimana dagli sviluppatori del gioco originale. Raggiunge un ottimo equilibrio tra ricreazione e novità e, dopo poche ore di gioco, è un enorme successo.

misterioso Questo era il classico che la maggior parte delle persone ricorda con affetto degli inizi dell’era dei CD, ma per me era il suo seguito, strappato, è stato il nocciolo della questione. Successivamente, la qualità delle sequenze è diminuita. Lo sforzo del secondo anno è stato eccezionale.

Era certamente più ambizioso di misteriosoInvece di una manciata di mondi affollati di parchi a tema, presentava un mondo coeso, vissuto e intriso di storia in un modo che lo faceva sembrare un mondo reale. Nebbia Non possono corrispondere del tutto.

Offerta degna

Questo grazie all’eccezionale direzione artistica, ma anche grazie alla colonna sonora distintiva.

Per la maggior parte, il remake inchioda entrambi. Mentre il gioco originale era simile al primo Nebbia Dove dovevi fare clic per spostarti tra le immagini fisse per esplorare il mondo di gioco e la nuova versione segue la versione 2020 Nebbia Remake (e gli anni 2000 molto dimenticati Vera nebbia) nel dare al giocatore un’azione completa, simile ai puzzle game contemporanei in prima persona come presa, testimoneO Principio di Talos. Dato che è facile ricreare molti degli angoli di ripresa originali in questo modo, sarebbe stato carino se ci fosse stata un’opzione per controllare il gioco come facevi nell’originale, ma capisco perché questa non era una priorità.

Accade così che l’attuale hardware grafico faccia un ottimo lavoro nel replicare le immagini statiche del passato in 3D completo. (C’è anche il supporto VR, anche se non l’ho ancora provato.) La musica è bella come sempre.

Ci sono solo due inconvenienti riguardanti il ​​display. Innanzitutto, ho sentito che le persone che lavorano su hardware più vecchio potrebbero avere difficoltà a ottenere precisione e prestazioni soddisfacenti. Ho giocato su un MacBook Pro M1 Max e un PC desktop Windows 11 con un processore AMD Ryzen 9 5900X e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3080. Il MacBook Pro ha eseguito il gioco con le impostazioni massime alla risoluzione nativa del laptop a circa 30 fotogrammi al secondo. Il desktop ha fatto la stessa cosa a 4K a 120 fps. Ma entrambi sono dispositivi moderni e avanzati, quindi i risultati possono variare.

In secondo luogo, le performance video completamente animate del gioco originale sono state sostituite con personaggi simili a videogiochi completamente 3D. È una concessione necessaria, ma sento che alcuni personaggi sono stati sprecati. Tuttavia, hanno fatto un ottimo lavoro nel riprodurre i movimenti dei video originali.