Sumanthran si oppone al candidato generale tamil influenzato dalla sua agenda: Suresh Varangam

Il deputato MA Sumandran sta facendo commenti con la scusa che il popolo tamil non accetterà il candidato generale o questi perderà poiché le sue agende politiche personali ne verranno influenzate, ha affermato Suresh Premachandran, presidente dell’EPRLV ed ex deputato.

Lo ha affermato nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri (29) al Jaffna Media Center.

Candidato generale tamil

Ha anche detto: “Se il popolo Tamil può votare per Sarath Fonseka che ha rovinato il popolo Tamil a causa di ciò che ha detto l’Unione Nazionale Tamil, allora perché non possono votare per un candidato Tamil generale.

Non solo, il popolo Tamil ha votato anche per Maithripala Sirisena e Sajith Premadasa, che in passato si erano candidati alla presidenza a causa dell’Unione Nazionale Tamil.

Membro del Parlamento M.A. L’affermazione di MASumanthiran secondo cui il popolo tamil non voterà per un candidato generale tamil e questi perderà è per evidenziare l’idea che non dovrebbero votare.

Perché la confusione del candidato generale tamil quando ha altri programmi politici può essere dovuta al timore di una sconfitta per il suo programma politico personale.

Agenda politica personale

Per quanto riguarda Sumanthran, potrebbe votare per Sajit Premadasa o Anura, oppure il suo programma politico è quello di far vincere qualche candidato singalese.

In questo caso non possiamo dimenticare che in passato anche i tamil hanno votato per candidati singalesi e dopo la loro vittoria si sono verificati episodi di imbroglio ai danni del popolo tamil.

Per questo motivo, vari partiti hanno esteso il loro sostegno alla candidatura di un generale tamil per dimostrare al sud dello Sri Lanka che il popolo tamil è impegnato nelle loro richieste.

Credo che presto presenteranno il nome di un candidato generale perché le riunioni continuano.

Pertanto, la paura di perdere il candidato generale tamil non è una questione di giustizia emotiva per Sumanthran, ma egli sta esprimendo le sue opinioni contro il candidato generale per paura di essere influenzato dalla sua agenda politica personale”.