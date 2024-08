La nuvola di supercelle della regione ha raggiunto la Serbia?! Il meteorologo svela dove è diretta la tempesta che ha devastato la Croazia Preparatevi a un nuovo ciclo infernale, ed ecco quando arriverà

Una nuvola di supercelle ha coperto la città di Kutina, la pioggia è caduta e ha soffiato su Zagabria e in altre città e, secondo i resoconti dei media croati, nuvole nere di tempesta incombevano sulle parti centrali del paese.

Dopo le tempeste di supercelle che hanno colpito la Serbia lo scorso anno, ora tutti si chiedono se lo stesso scenario potrà colpire nuovamente il nostro Paese dopo la Croazia.

A causa del ciclone in alta quota, ci sono venti orientali e le nuvole si spostano da est a ovest. Si dirigono verso la Croazia, quindi da lì non ci sono flussi verso di noi. A sud di Belgrado piove, ha piovuto al mattino, più a sud è previsto che piova nel pomeriggio, ma dalla Croazia non arriva nulla. Secondo le previsioni attuali, non dovrebbero esserci forti tempeste nel sud, ma probabilmente ci saranno forti piogge e forti venti da qualche parte, ha detto a Bleach il meteorologo Ivan Ristic.

È stato riferito che la tempesta in Croazia causata da una nube di supercelle è il risultato dell’aumento della temperatura del mare Adriatico. A causa dei venti da est e sud-est, il maltempo si è spostato in Bosnia ed Erzegovina e Croazia. Nel nostro Paese, a causa degli uragani in alta quota, il tempo è più stabile e piove poco.

Anche questo fine settimana tempo infernale

Domani si sposterà un fronte da nord-ovest e pioverà anche in Vojvodina, ma più si andrà a sud, meno pioggia ci sarà. Poi, nel fine settimana, ci aspetta nuovamente l’Africa, con temperature comprese tra 34 e 38 gradi Celsius. Poi faremo nuovamente un rinfresco. Adesso non dovrebbero più esserci periodi in cui la temperatura arriva intorno ai 40 gradi, ma purtroppo il caldo è ancora qui e quindi entriamo in settembre. L’unica cosa che ci salva è che il sole si abbassa e noi riceviamo meno energia a causa dell’angolo, e le temperature scenderanno lentamente, ma saranno più alte del normale, spiega Ristic.

Sottolinea che ci vorrà del tempo per passare dalle temperature tropicali a quelle estive, che vanno dai 25 ai 30 gradi Celsius.

Ora sarebbe bello tornare alle temperature estive. Per quanto riguarda la Croazia, ieri in alcune località sono caduti fino a 200 litri di pioggia, ed è stata una pioggia davvero forte. Alcune città hanno ricevuto un mese di pioggia in un breve periodo di tempo. Ciò accadrà anche in futuro, ed è un problema quando cadono 100 litri in un giorno, seguiti da siccità. Ristic conclude che queste precipitazioni sono inutili e creano solo problemi, come è successo nel nostro Paese nel 2023, allagando le città, e non possono essere utilizzate come dovrebbero.

nota/flash