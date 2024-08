La squadra di pallavolo femminile degli Stati Uniti perde contro l’Italia nella finale olimpica e vince la medaglia d’argento

PARIGI – Quando raggiunsero la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 contro l’Italia, i membri della squadra di pallavolo femminile statunitense amavano scherzare sul fatto che, poiché i piani da A a E non funzionavano, erano passati al piano F.

Questo si è evoluto in un piano “vai al diavolo”, secondo il preparatore e leader Jordyn Poulter.

Il piano si è concluso con la medaglia d’argento, quando l’Italia ha travolto gli americani (25-18, 25-20, 25-17) in una partita durata 81 minuti, privandoli della Squadra USA Seconda medaglia d’oro consecutiva.

Poulter ha detto che gli infortuni e l’incoerenza nei mesi precedenti il ​​torneo – fattori che li hanno privati ​​dell’opportunità di giocare insieme e li hanno costretti a cambiare formazione quando potevano – hanno fatto credere a tutti all’interno del programma che la loro corsa olimpica potrebbe non durare a lungo. Speravano che durasse. Ma la speranza non basta.

“Non so cosa abbiamo fatto come squadra per far credere a chiunque, anche a noi stessi, che saremmo arrivati ​​qui”, ha detto Poulter.

Gli americani sono entrati in tribunale domenica sulle note di “Enter Sandman” dei Metallica. Si scopre che il “mostro sotto il letto” era l’Italia.

L’Italia prende subito il controllo della partita e si porta in vantaggio per 6-1 nel primo set. Il secondo set è stato più combattuto ma gli italiani hanno preso il sopravvento nella parte centrale del tempo. Nel terzo gruppo gli Stati Uniti si sono ritrovati presto in svantaggio. Due assi per portare il punteggio sul 12-6 è stata la campana a morto. L’Italia ha avuto lo slancio e il pubblico pro-Italia ha sicuramente aiutato.

“It-aliya! It-aliya!” Hanno esultato.

Quando Jordan Thompson manda a lato, i giocatori della Squadra Blu (Italia) crollano a terra in un mare di abbracci e sollevano in aria il libero Monica Di Gennaro.

“Loro sono la migliore squadra del mondo in questo momento. Non penso che avremmo potuto fare molto”, ha detto Poulter.

Poulter ha detto che c’è stato un certo orgoglio nel poter arrivare all’ultimo giorno dei Giochi. Molti dei membri di questa squadra sono cresciuti guardando Michael Phelps e capiscono che l’oro è lo standard e l’aspettativa in America.

“Ma vincere una medaglia ai Giochi Olimpici non è un risultato facile”, ha aggiunto.

La maggior parte dei giocatori della squadra statunitense gioca professionalmente in Italia e l’infrastruttura professionale è di livello mondiale. Questo livello di competizione è quello che affrontano ogni sera nel campionato italiano.

L’italiana Paola Egogno ha fornito il grosso dell’attacco della sua squadra, segnando 22 punti, ed è stata senza dubbio la migliore giocatrice in campo.

“Puoi creare un piano di gioco contro di lei e lei può trovare angoli”, ha detto Poulter “È una giocatrice straordinaria”.

Gli Stati Uniti hanno avuto difficoltà a superare la difesa italiana in mezzo al campo, ad eccezione di Thompson, che ha chiuso la partita con otto uccisioni, il miglior numero per la squadra. Il battitore esterno mancino Avery Skinner ha registrato sette strikeout.

“Sono molto orgoglioso di questa squadra e di questo gruppo. Penso che abbiamo fatto del nostro meglio lì”, ha detto Thompson.

La partita si è conclusa con sette ace conquistati dall’Italia, cinque dei quali nel terzo set.

Queste non sono state le partite più dominanti per gli Stati Uniti nonostante abbiano portato a casa la medaglia d’argento. Gli Stati Uniti hanno perso la prima partita del torneo contro la Cina, poi sono andati a un cinque set nella partita successiva contro la Serbia, quindi hanno affrontato il Brasile in un avanti e indietro in cinque set durante le semifinali di giovedì.

“Tutto ciò ci ha spinto al limite”, ha detto l’allenatore Karsh Kiraly.

Nel frattempo, l’Italia ha perso un set nella partita di apertura contro la Repubblica Dominicana, per poi vincere 15 set consecutivi nel cammino verso la medaglia d’oro.

Kiraly ha detto che il fatto che le medaglie d’argento fossero l’unica squadra sul podio a festeggiare i loro successi subito dopo la sconfitta è stata un’esperienza agrodolce.

“Ma questo gruppo ha fatto cose straordinarie durante questi 17 giorni”, ha detto Kiraly. “Non so se ci rendiamo conto di quanto siamo capaci e lo abbiamo dimostrato… mi fa venire la pelle d’oca.”

