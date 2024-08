Croazia 1 – 1 Italia

Mattia Zaccagni ha spezzato il cuore dei tifosi croati con un pareggio al 98′ che ha portato l’Italia agli ottavi di finale di Euro 2024 e ha messo i suoi rivali sull’orlo dell’eliminazione.

Il drammatico gol di Luka Modric nella prima partita sembrava mandare la Croazia agli ottavi, ma invece l’Italia affronterà la Svizzera sabato a Berlino dopo essersi assicurata il secondo posto nel Gruppo B dietro alla Spagna in scene emozionanti a Lipsia.

Con soli due punti, la Croazia – che ha concesso un pareggio nei minuti di recupero all’Albania – rischia di essere eliminata dalla fase a gironi poiché ora deve mettere più risultati a suo favore se vuole diventare una delle migliori squadre del campionato. terzo posto, inclusa la vittoria dell’Inghilterra sulla Slovenia con almeno tre gol martedì.

Mentre il tempo si avvicinava alla fine, la squadra italiana era disperata. Il rigore di Modric nel secondo tempo è stato parato da Gianluigi Donnarumma – dopo che a David Fratesi è stato concesso un rigore per fallo di mano dopo una revisione del VAR – ma il 38enne mago ha segnato da distanza ravvicinata 33 secondi dopo prima di festeggiare emotivamente con i suoi compagni di squadra la squadra.

Quando Modric è stato sostituito 10 minuti prima della fine dei tempi regolamentari, i tifosi croati gli hanno fatto una standing ovation. Sembrava che il suo momento magico finale avrebbe riportato la Croazia all’avventura a eliminazione diretta in un torneo importante. Invece, la sua 178esima presenza sembra essere probabilmente la sua ultima apparizione in un torneo importante per il suo paese.

Alessandro Bastoni spreca un’altra grande occasione con il suo colpo di testa, ma Dominik Livakovic effettua una brillante parata iniziale e Gianluca Scamaca non riesce a trasformare il cross basso di Federico Chiesa mentre l’Italia cerca freneticamente una risposta. Ma è stato il sostituto Zaccagni a segnare il suo primo gol in nazionale a cambiare la situazione.

Riccardo Calafiore si è fatto avanti e ha passato la palla all’esterno della Lazio nel canale sinistro. Il suo destro ad effetto è stato geniale e si è infilato sul secondo palo. È stato un momento bellissimo, ma un duro colpo per la Croazia.

Monterosa

Questo contenuto è stato fornito da Monterosache potrebbe utilizzare cookie e altre tecnologie. Per mostrarti questo contenuto, abbiamo bisogno del tuo permesso per utilizzare i cookie. Puoi utilizzare i pulsanti sottostanti per modificare le tue preferenze e abilitarlo Monterosa Consenti i cookie solo una volta. Puoi modificare le tue impostazioni in qualsiasi momento tramite Opzioni sulla privacy.



Purtroppo non siamo in grado di verificare se hai acconsentito Monterosa Biscotti. Per visualizzare questo contenuto, è possibile utilizzare il pulsante qui sotto per consentire Monterosa Cookie solo per questa sessione.

Abilita i cookie

Consenti i cookie una volta

Gioia…e disperazione!

immagine:

L’italiano Mattia Zaccagni ha segnato uno straordinario pareggio negli istanti finali della partita.





immagine:

…e corre a festeggiare





immagine:

Il contrasto di sentimenti era enorme…





immagine:

…Ma è stato doloroso per Luuk Modric in quella che potrebbe sicuramente essere la sua ultima apparizione in un torneo importante





Analisi: Modric si è privato di un’altra notte magica

immagine:

Luka Modric, giocatore croato, applaude i tifosi del suo paese dopo il pareggio con l’Italia





Peter Smith di Sky Sports:

Con Spagna e Italia nello stesso girone, c’era sempre la possibilità che il quinto Campionato Europeo di Luka Modric e la nona presenza in un torneo importante per la Croazia finissero con una delusione. Ma le modalità del drammatico pareggio con l’Italia sono state troppo dolorose per il 38enne.

È diventato il capocannoniere nella storia del Campionato Europeo quando ha compensato un rigore sbagliato con un tiro da distanza ravvicinata, e mentre il pubblico lo ha applaudito alla fine della partita, sembrava che avesse segnato il gol della vittoria per la Croazia una volta Ancora. Il capitano della Croazia è riuscito a creare il momento decisivo. Ma i sogni della Croazia di un’altra svolta in un torneo importante sono infranti quando l’Italia ha segnato il pareggio quasi all’ultimo tiro della partita.

Modric, che guardava la partita dalla panchina, era impotente. La grande vittoria dell’Inghilterra sulla Slovenia sembra improbabile, viste le prestazioni finora della squadra di Gareth Southgate. La partecipazione di Modric ad un altro torneo importante – 39 a settembre – è sicuramente un passo troppo lontano, anche per un giocatore che intende continuare a giocare per il Real Madrid la prossima stagione. Era timido riguardo al suo futuro internazionale dopo la partita. Ma questa potrebbe essere la fine per lui sulla scena internazionale.

Interprete protagonista: Mattia Zaccagni

immagine:

L’italiano Mattia Zaccagni ha segnato uno straordinario pareggio negli istanti finali della partita





Peter Smith di Sky Sports:

Un nome che molti forse non conosceranno prima dell’inizio della partita. Un nome che i tifosi croati non dimenticheranno mai. Mattia Zaccagni. Il 29enne esterno della Lazio ha scelto il momento perfetto per segnare il suo primo gol in nazionale alla sua settima presenza con l’Italia.

Ed è stato un gran finale. È stato un tiro brillante nell’angolo più lontano, in contrasto con la prestazione disperata dell’Italia dopo il primo gol di Modric. Zaccagni ha vinto il premio Goal of the Season della Serie A per una doppia rovesciata nel 2021. Ma questo è forse il gol a cui tiene di più.

Statistiche: il racconto della partita

I risultati finali del secondo girone…