Lavori Whatsapp – Un generatore di immagini basato sull'intelligenza artificiale è apparso nel messenger – UNIAN

WhatsApp ora dispone di un generatore AI integrato che crea immagini in movimento: l'immagine cambia in tempo reale man mano che aggiungi ulteriori dettagli su ciò che desideri creare.

Nell'esempio, Fornito dagli sviluppatoriL'utente invia una richiesta: “Immagina una ragazza riccia che pilota un drago”. Ad ogni parola scritta, l'intelligenza artificiale aggiunge nuovi dettagli all'immagine che viene generata.

L'azienda afferma che il suo modello linguistico Llama 3, su cui è costruito il generatore AI, è in grado di creare immagini “più chiare e di qualità superiore” e una migliore visualizzazione del testo. Gli utenti possono anche chiedere a Meta AI di animare tutte le immagini inviate, consentendo loro di trasformarle in GIF e condividerle con gli amici.

La funzione di generazione di immagini AI è ora in fase di test negli Stati Uniti e si promette che sarà resa disponibile a tutti in seguito. Nel tempo, apparirà in tutte le app Meta, inclusi Instagram, Facebook e Messenger.

In precedenza, WhatsApp aveva introdotto i tanto attesi filtri per organizzare le chat. Successivamente promettono di aggiungere tante altre funzioni: trascrizione dei messaggi vocali (a pagamento in Telegram), condivisione rapida di file con le persone vicine, supporto per adesivi animati.

A sua volta, UNIAN ha raccolto i 5 migliori servizi per generare immagini dal testo. Creiamo immagini fotorealistiche, opere d'arte straordinarie e stampe divertenti all'insaputa degli editor grafici, dedicandovi solo pochi minuti.

