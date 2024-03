Le autorità statunitensi per l'immigrazione sono sulle controverse tracce ufficiali di Leto

Il Washington Post ha rivelato che l’“influencer immigrato” che ha incoraggiato altri a invadere gli Stati Uniti e occupare le case dei cittadini, è fuggito dalle autorità poco dopo essere arrivato nel paese ed è in fuga dai funzionari dell’immigrazione.

di New York Post

Il cittadino venezuelano Leonel Moreno ha attraversato illegalmente il confine meridionale nell'aprile 2022 a Eagle Pass, in Texas, ed è stato iscritto al programma Alternatives to Detention, che consente alle autorità federali di tracciare i migranti utilizzando cavigliere o altre tecnologie.

Tuttavia, Moreno non ha seguito le regole ed è ora elencato come un “fuggitivo” dal programma, secondo i documenti interni dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) visionati dal Washington Post.

Moreno, che nei suoi video afferma che lui, sua moglie e sua figlia ricevono 350 dollari a settimana dal governo federale, sembra nascondersi in bella vista, pubblicando persino un video davanti a un'auto della polizia a Gahanna, un sobborgo di Columbus, Ohio. . . .

La polizia di Gahanna ha detto al Post di essere a conoscenza dei video, ma ha aggiunto: “Ad oggi, la nostra agenzia non ha avuto alcun contatto con questo individuo e non conosciamo la sua posizione”.

Moreno è stato originariamente rilasciato sulla parola negli Stati Uniti a causa dello spazio limitato nei centri di detenzione. In precedenza, ciò significava che gli immigrati non venivano intervistati o sottoposti a screening completo da parte delle autorità (che di solito richiede circa tre giorni) prima di poter entrare negli Stati Uniti.

Leggi di più da New York Post