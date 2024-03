“Se arriviamo secondi non otterremo nulla”: l’eredità calcistica di Berlusconi | notizie di calcio

Marco van Basten sembrava sul punto di piangere. L'ex nazionale olandese era seduto nello studio televisivo di Ziggo Sport nei Paesi Bassi insieme all'ex compagno di squadra Ruud Gullit poche ore dopo la morte dell'ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi all'età di 86 anni.

I suoi necrologi politici erano già scritti. Come Berlusconi ha stravolto il consenso politico in Italia, diventando il padrino del populismo moderno.

Ma le ex stelle degli Orange erano lì per parlare dell'altra sua eredità: quella di uomo che ha cambiato per sempre il Milan e il calcio.

Era un grande uomo d'affari, era un politico e avevo un buon rapporto con lui. “Mi è sempre piaciuto”, ha detto un emozionato Van Basten. “Questo è un momento importante. Cruijff è morto, Maradona è morto, immagino [Berlusconi] E anche da senior che ormai ci ha lasciato.

Van Basten e Gullit facevano parte della generazione d'oro del Milan che dominò il calcio italiano ed europeo alla fine degli anni '80 e '90. È stato Berlusconi a lanciare la rivoluzione rossonera.

Nel 1986, Berlusconi, che aveva fatto fortuna nel settore immobiliare prima di dedicarsi alla televisione, acquistò il Milan quando la sua fortuna era sfortunata. Sapeva istintivamente che combinare la magia della televisione con la passione del calcio avrebbe portato al successo, sia sullo schermo che nella sala dei premi.

“Aveva un talento naturale per il lavoro televisivo”, ha detto Gianni Riotta, scrittore, conduttore ed ex direttore del TG1, il principale programma di notizie dell'emittente pubblica italiana, che ha avuto diversi disaccordi con Berlusconi nel corso degli anni. “Conosceva la televisione e ha portato nello sport il mondo dello spettacolo che c'era sempre stato negli Stati Uniti. Le telecamere, lo scontro di colori, i tifosi. Lo ha portato nel calcio.

Riota ricorda che quando Berlusconi iniziò a costruire il suo impero televisivo, fu organizzato un incontro tra lui e il defunto filosofo e scrittore italiano Umberto Eco, che era anche un eminente teorico e critico dei media.

“[Berlusconi] È venuto e hanno trascorso alcune ore insieme. E poi mandagli un regalo. E più tardi [Eco] Mi ha detto: Berlusconi ha fatto esattamente il contrario di quello che ho detto. Ha raccolto miliardi”.

Berlusconi ha continuato a costruire il più grande gruppo mediatico privato italiano, Mediaset, ma quando ha deciso di acquistare l'AC Milan, non è stato visto come un investimento particolarmente valido. Il club è fallito a causa delle infrastrutture fatiscenti. Berlusconi ha cambiato tutto questo.

“Ha rilevato il club nel 1986, e quello è stato un periodo terribile di retrocessioni, scandali e disastri finanziari, e non è stato un buon momento”, ha detto John Foot, autore del best-seller Calcio: A History of Italian Football.

“Hanno vinto lo scudetto molto velocemente. C'è una genialità imprenditoriale nel prendere uno così [Milan coach] Arrigo Sacchi, di cui nessuno aveva mai sentito parlare, gli diede carta bianca per reinventare completamente il calcio. “È stata una rivoluzione in ogni senso della parola sul campo”.

Saki era un ex venditore di scarpe e non aveva mai giocato a livello professionistico prima. Ma Berlusconi rimase così colpito dal Parma di Sacchi quando affrontò il Milan in una partita di coppa che lo nominò, con grande dispiacere della stampa sportiva italiana che era convinta che solo un grande giocatore potesse essere un grande allenatore.

“Non avevo mai realizzato che per essere un fantino, devi prima essere un cavallo”, fu la risposta sarcastica di Saatchi. Sachi ha trasformato il Milan da una tradizionale unità difensiva italiana in una squadra di Buccaneers con una mentalità offensiva. Altre squadre furono costrette a seguire l'esempio. Ha vinto lo scudetto alla prima stagione e la Coppa dei Campioni due volte consecutive nel 1989 e nel 1990. Il nucleo della sua squadra era il trio olandese composto da Frank Rijkaard, Gullit e Van Basten.

“Vincere e convincere, questo era il suo motto”, ha detto Van Basten di Berlusconi nello studio televisivo olandese. “Era un grande appassionato di calcio. Voleva davvero fare grandi cose. Avremmo ottenuto grandi ricompense se avessimo vinto il campionato, se avessimo vinto la Champions League. Ma se fossimo arrivati ​​secondi, non avremmo ottenuto nulla. Era molto chiaro su questo punto. “È stato carino. Quella era la mentalità, essere il numero uno.”

Berlusconi mantenne questa mentalità quando entrò in politica, diventando primo ministro nel 1994 come leader del suo partito Forza Italia.

Un mese dopo aver prestato giuramento per il primo dei quattro mandati come primo ministro, il Milan ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni, ora ribattezzata Champions League, dopo aver battuto il Barcellona 4-0. Il nome Forza Italia è preso in prestito da un coro calcistico. In Italia è stato conosciuto innanzitutto come l'uomo che ha portato il successo al Milan.

“Ciò che ha reso Berlusconi un nome familiare è stato il calcio, il Milan e la Champions League”, ha detto Riotta. “Gli scienziati tendono a sottovalutarlo”.

L'acume politico e l'approccio di Berlusconi provengono direttamente dal mondo della televisione e del calcio.

“Penso che sia molto importante, non solo a livello politico, ma come figura culturale e sportiva nella storia mondiale del 20° secolo”, ha detto Foote.

“Il calcio è la lingua in cui si può parlare a 26 milioni di italiani, che si dichiarano tifosi, e sanno di cosa si parla. Quindi quando entra in ambito politico, fa un discorso pieno di linguaggio calcistico. E poi , una volta che hai una squadra, se vince, ti porterà fama e soft power. Ha capito tutte queste cose prima di chiunque altro.

Il governo di Berlusconi è stato costellato di polarizzazione, scandali, partiti bunga bunga e sorprendente longevità. Ma la sua eredità politica si è fatta sentire anche in tutto il mondo.

“Non aveva una vera ideologia, ma piuttosto reinventava la politica attorno all’individuo”, ha detto Foote. “Non c'è bisogno di nessun partito. Slogan. Menti e poi ti contraddici. Non importa quello che dici. Vita privata, vita personale e vita politica mescolate. Ci sembra tutto così familiare adesso perché abbiamo visto Esso [former US President Donald] Trump e [former British Prime Minister Boris] Johnson. Era il prototipo di tutto. Tipo di grafico.”

In definitiva, Berlusconi è stato coinvolto in troppi scandali sessuali e di corruzione. È stato bandito dalla carica a causa di uno scandalo fiscale nel 2013, anche se è stato successivamente eletto al Parlamento europeo nel 2019 quando il bando è terminato.

Sotto Berlusconi, il Milan ha vinto ben 29 titoli in 31 anni, inclusi cinque campionati di Champions League. Ha venduto il club nel 2017 a investitori cinesi per 740 milioni di euro (788 milioni di dollari all'epoca). Da allora, il Milan ha vinto solo un titolo di Serie A e nessun titolo europeo, mentre Berlusconi è passato a finanziare il Monza, che ha vinto la promozione in Serie A nel 2022.

Le reazioni alla morte di Berlusconi, secondo Riotta, sono state sorprendentemente generose.

“Era popolare e vedrai, dai un'occhiata [state] Cerimonia funebre nel Duomo di Milano. Sarebbe pieno di élite, ovviamente. Ma fuori, la popolazione milanese… si renderà conto che la vita passa”.

Berlusconi ha diviso le opinioni nella vita, ma è solo nella morte, almeno per ora. Dopotutto, la sua morte segna anche la fine dell’era della nostalgia.

“Credo che nel calcio sarà l'ultimo dei grandi imprenditori italiani che potrà permettersi di dirigere una squadra”, crede Riotta. “Un uomo che mette i suoi soldi nella squadra. Assume il proprio allenatore. Compra i migliori giocatori. Non ha budget da mantenere. Quando la squadra diventa rossa, lui si mette in tasca e la mette in nero.

Oggi, il calcio è sempre più dominato da club sostenuti dallo Stato come Manchester City e Paris Saint-Germain, con in aumento anche il Newcastle United di proprietà saudita. Forse il prossimo sarà il Manchester United.

Il Manchester City ha appena vinto la Champions League – la prima volta che una nuova generazione di club sostenuti dallo Stato ha vinto il premio più prestigioso del calcio – un premio di cui Berlusconi conosceva fin troppo bene il valore.

Club come Milan, Inter e Barcellona, ​​in passato tutti considerati royalties europee, hanno faticato a competere in quest'epoca. Ma per ironia della sorte, Berlusconi può essere considerato anche l'uomo che per primo ha aperto le porte a questo nuovo mondo; Come il primo proprietario del calcio moderno.

“Possiamo dire che è stato l'ultimo della vecchia razza, ma allo stesso tempo è stato il primo della nuova razza”, ha detto Ryota. “Era una figura di transizione”.

Segnalazione aggiuntiva di Mitra Nisar.