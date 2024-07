Ave Italian Resto Bar: un delizioso viaggio in Italia nel cuore di Atene

Inizia a suonare le note delle canzoni italiane nella tua testa, porta il ritmo alle tue orecchie e immagina di mangiare deliziose ricette italiane con un bicchiere di vino freddo. No, non ti ho portato in Italia, in Italia sono arrivato nel cuore di Atene e Ave Italian Resto Bar.

In un’atmosfera ispirata al romanticismo, come quella di Romeo e Giulietta, Ave Italian Resto Bar rivela la sua sofisticata raffinatezza, attraverso i sapori, gli aromi e l’atmosfera italiani portati da Verona, che trasudano. Si trova sul tetto di Via Miniatura a Byron e ti invita a sederti al tavolo rotondo e goderti il ​​vino accanto alla fontana e allo stesso tempo scegliere dal menu quali sapori proverai.

Tradizionale impasto sottile della pizza cotto nel forno a legna, che lascia emergere il gusto autentico degli altri ingredienti, insalate fredde, risotti e ovviamente pasta deliziosa, tutti da scegliere per un viaggio gastronomico unico.

”aggiuntivo Suggerimento: non saltare la selezione dei dessert a fine serata. Suggerimento personale Calzone con Nutella e mascarpone.

E a metà tra le chiacchiere, il relax dopo una faticosa giornata di lavoro e tutti gli altri impegni, Ave ti premia con opzioni di alta qualità. Ti dirò, adoro il prosciutto quindi consiglio vivamente il risotto alla milanese: prosciutto croccante, zafferano, foglie di rucola selvatica e parmigiano reggiano. Abbinato al vino bianco, sarà l’esplosione di gusto che stavi cercando per concludere il tuo picnic in modo unico.

Dicono che i bei ricordi si creano quando ci godiamo i momenti. Quindi tenete a mente ancora una volta il ritmo italiano di cui abbiamo parlato all’inizio. Combinalo con una vista della città, un’atmosfera rilassata, vino freddo e sapori che ti portano in un viaggio e l’atmosfera di una fiaba italiana. Questo è Ave Italian Resto Bar ed è davvero il tuo ritrovo.