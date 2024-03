Leggi sulla stampa. L'“implacabile” XV francese distrugge “al suo stile” un'Italia “umiliata”.

Dal lato del Lione, i giocatori in campo hanno dato un grande spettacolo… ma soprattutto da parte dei francesi! La passività e l'eccitazione italiana hanno permesso una vera festa d'attacco, guidata brillantemente da Mathieu Jalibert. Venerdì 6 ottobre gli azzurri furono nuovamente schiacciati in difesa e in attacco, come era successo una settimana prima contro la Nuova Zelanda.

La Francia in paradiso!

Di fronte a questo entusiasmo francese, la stampa ha ampiamente elogiato i Blues. Pertanto, 5 giocatori su 15 hanno ricevuto un punteggio massimo di 8/10. Così vengono onorati Muvaka, Wuki, Aldreta, Galibert e Jelonche Il gruppo. In un altro giornale, anche il quotidiano Al-Riyadiya ha spiegato: “La velocità di corsa degli azzurri, su cui si è lavorato in allenamento, ha fatto la differenza contro l'ItaliaNella prima pagina la papera usa l’espressione italiana “Chi va lentamente va sicuro(Traduzione: chi va lentamente, va sicuramente). Con un tocco di rugby, questa espressione rende omaggio a Damien Benaud, l'autore del duo.

allo stesso tempo, Mezzogiorno olimpico Ha descritto questa fase a gironi, ormai chiusa ai Blues, come “Antipasti” Il che stuzzica l'appetito. Nel suo editoriale, Marc Duzan ha sottolineato la quarta vittoria consecutiva della squadra francese nella finale della Coppa del Mondo 2023. D'ora in poi, il giornale specializzato offre questa spiegazione per il resto della competizione:

La candidatura della Francia a questo quindicesimo titolo è infatti ormai certa. Se ora si stia preparando a entrare in un caos che non ha mai affrontato prima è un’altra questione. Dopo questa prima fase di 'tournée' in cui alla fine è bastato un duro colpo contro la Nuova Zelanda, ora è l'ora degli uomini.

Gli anglosassoni sorprendono gli azzurri senza DuPont

Sulla stampa internazionale Magazine di rugby del Sud Africa Si meraviglia alla vista di Damien Benaud. Tra i potenziali futuri avversari dei Blues ai quarti di finale, ecco cosa pensano del futuro esterno del Bordeaux Piglet: “Il genio di Benaud era così grande che era quasi possibile dimenticare il capitano francese e il suo talismano Antoine Dupont. Dopo aver subito una frattura allo zigomo, quest'ultimo ha continuato a dominare le notizie durante la preparazione di questa partita.“

In Irlanda, l’Irish Independent ha riferito:Demolizione globale“che è stato perpetuato dal quindicesimo per la Francia dall'inizio della sua campagna di Coppa del Mondo. Lo riporta il quotidiano irlandese”Damien Benaud è in buona formaRugbyPass descrive anche l'ex Clermontois come “Giocatore di livello mondiale“.I media online descrivono la Francia come”Una forza implacabile nel rugby internazionale“.

in Nuova Zelanda, Herald della Nuova Zelanda Questa idea punta anche alla presenza di una straordinaria squadra francese nonostante l'assenza di Antoine Dupont. Così parla della Francia vittoriosa.Con motivo“Per accedere ai quadranti:”L'Italia è stata sconfitta dalla Nuova Zelanda per 96-17 la scorsa settimana ed è stata attaccata per rimbalzare sui suoi vicini. Ma la Francia, anche in assenza del suo mentore infortunato Antoine Dupont, era pronta dopo una pausa di due settimane. Gli ci sono voluti meno di due minuti per segnare la prima delle sue otto mete in una prestazione davvero impressionante.“

La stampa italiana distrugge il suo gregge

In Italia i Pigeons hanno avuto freddo dopo aver concesso 156 punti in due partite. Alla fine del suo mandato, seppur promettente, Kieran Crawley non si è risparmiato nulla. Il giocatore italiano puro si dedica alla palla ovale Partita di rugby Ha scritto questo nel resoconto della partita:I pochi sogni e le speranze di un improbabile passaggio al turno successivo vengono delusi dalla Francia, nazione ospitante. A Lione, durante la fase finale del girone A della Coppa del Mondo di rugby, l'Italia subisce un'altra dura lezione, perdendo 60-7.“.

Nello stesso modo, Corriere sportivo Non usare il dorso del cucchiaio. "Suscitano"L'Italia è stata umiliata dalla Francia"Acerbek, il quotidiano nazionale, parla del Mondiale".Buoni (ma non eccezionali) anche gli incontri seri", vale a dire Nuova Zelanda e Francia. Aggiunge che la selezione transalpina soffre di "leadership di crisi" e di "disciplina goffa".

Il giornale si permette addirittura di irridere pubblicamente la sua squadra con il titolo “La Francia insulta l'Italia: in campo non cantavano“E continua.”Non solo sconfitta ed esclusione dal Mondiale, ma anche un peccato sentire gli azzurri astenersi.“Oh. In conclusione, Corriere sportivo libri: “Questo siamo, ben nascosti dietro i grandi del rugby.“

