Non si direbbe che abbia 50 anni! Heidi Klum ha fatto scalpore su una spiaggia italiana quando è apparsa in costume da bagno

Articolo pubblicato 13 luglio 2023

Heidi Klum sembra ancora impeccabile anche all'età di 50 anni. La modella sembra più giovane ad ogni aspetto e le sue foto delle vacanze sono la prova vivente che ha la figura perfetta.

Recentemente, la star è stata arrestata su una spiaggia in Italia, dove si trovava con suo marito, l'artista Tom Kaulitz. Heidi ha attirato l'attenzione dei paparazzi quando ha posato in un costume da bagno nero a due pezzi che metteva in mostra la sua figura forte in palestra. Heidi ha accessoriato il suo outfit da spiaggia con una lunga collana d'oro che era anche stretta in vita e un semplice braccialetto sulla gamba.

Heidi Klum/Providemedia

La modella e il membro della band del Tokyo Hotel, diventato suo marito nel 2019, hanno dimostrato ancora una volta di amarsi come adolescenti. Si sono tenuti per mano tutto il tempo e si sono baciati appassionatamente in mare, godendosi la vacanza in Sardegna. Tom ha abbinato il suo partner e ha indossato un paio di pantaloncini da bagno neri, rivelando un busto cesellato in alto.

Heidi Klum e Tom Kaulitz/Profimedia

Come fa Heidi Klum a mantenersi in forma?

Nel corso degli anni, Heidi Klum è rimasta al suo meglio. Qualche tempo fa, il suo allenatore, David Kirsch, ha ammesso come Heidi sia riuscita ad avere una figura invidiabile. Secondo lui, il segreto di un tale organismo risiede in una dieta priva di latticini, dolci, pane e alcol.

Inoltre, Heidi si assicura di mangiare solo 1.200 calorie al giorno. La modella mangia una volta ogni tre ore, ma in piccole porzioni. In questo modo il metabolismo viene stimolato e il corpo lavora continuamente, il che porta a bruciare i grassi. Inoltre nella sua dieta non manca la frutta, soprattutto le mele, che sono le sue preferite. Quando ha fame mangia una mela.

Naturalmente lo sport non è assente nella sua agenda, dato che Heidi Klum va in palestra almeno tre volte a settimana. Secondo la modella, i suoi quattro figli sono costantemente interessati a mantenerla in forma. “Ho quattro figli e questo mi tiene sempre occupato. Facciamo tante cose insieme che ci tengono tutti in forma. Nuotiamo in piscina, giochiamo a tennis e quando abbiamo tempo ci godiamo lunghe passeggiate.”Ha annunciato.