Lo smartphone AI regolabile ha nodi intercambiabili sul retro, dagli altoparlanti ai display Braille

LFD lancia uno smartphone abilitato all’intelligenza artificiale, Node by PAIR

Il gruppo di progettazione LFD, abbreviazione di Life For Design, presenta il suo concetto modulare intelligenza artificiale telefono intelligente, Node, con un marchio leader chiamato PAIR. Gli utenti possono modificare fino a otto blocchi, a seconda delle dimensioni delle unità, da Macchine fotografiche E Amplificatori Ai piccoli schermi e ai display Braille per i non vedenti. Questi blocchi sembrano attaccarsi allo smartphone tramite clip magnetiche per una facile rimozione.

A partire da ora, ci sono 15 funzionalità disponibili in totale per lo smartphone personalizzabile tramite AI. L’utente può aggiungere il proprio SSD sul retro per ulteriore spazio di archiviazione. Poiché potrebbe contenere informazioni sensibili, può essere separato solo tramite il riconoscimento facciale o delle impronte digitali. C’è anche un modulo “ricorda” in grado di monitorare e conservare i dati sulla salute dell’utente, nonché un pulsante di scelta rapida per i giochi e le scorciatoie della fotocamera.



Tutte le immagini per gentile concessione di Life For Design (LFD)

Blocchi intercambiabili sul retro del dispositivo AI

Cos’è uno smartphone senza altoparlante? Nel caso del nodo PAIR, estende la dimensione dell’LFD, che può richiedere fino a quattro blocchi sul retro di un dispositivo AI standard. I doppi altoparlanti possono anche offrire il suono dei bassi ricchi di una radio portatile che sta nel palmo di una mano. Se le dimensioni dello schermo del tuo smartphone non sono sufficienti, ovvero… Progettazione collettiva Il display dovrebbe essere edge-to-edge con proporzioni 6:9 e l’utente può posizionare uno schermo secondario sul retro, ideale per app di base come meteo, orologio e chiamate perse.

Poiché l’intelligenza artificiale alimenta il dispositivo modulare, il nodo PAIR può ospitare anche un blocco dedicato per un assistente intelligente. Possono contenere un microfono per ascoltare ed elaborare le istruzioni vocali dell’utente. E per coloro che dimenticano il caricabatterie o utilizzano molto lo smartphone durante la giornata, possono anche collegare un power bank per non dover portare con sé una batteria esterna. LFD progetta anche unità fotocamera con da uno a quattro obiettivi alla volta, in modo che l’utente possa cambiarli a seconda del tipo di fotografia.



LFD Design Group presenta il suo concetto per uno smartphone AI modulare, Node di PAIR

Display Braille per non vedenti

Per i non vedenti è possibile sostituire i blocchi nodo PAIR con un display Braille composto da piccoli oggetti sporgenti simili a viti. C’è un piccolo schermo sopra lo schermo e qualunque cosa venga visualizzata su quella schermata o sulla schermata principale, i bastoncini del display Braille si aprono automaticamente per indicare quale app viene visualizzata sullo schermo sopra di esso. LFD configura inoltre widget modulari per smartphone AI in blocchi personalizzabili.

A differenza dei feature phone attuali, gli utenti possono ridimensionare il design con un margine di 16 e fino a 6 colonne. È simile al gioco Tetris. Gli strumenti possono essere estesi su e giù finché l’utente non trova il mix and match adatto a lui. È anche sicuro affermare che lo smartphone è alimentato dall’intelligenza artificiale, incluso il suo assistente intelligente che può aiutare con la traduzione linguistica in tempo reale e persino una funzione di voiceover e comandi. Al momento della pubblicazione della storia, il telefono Node di PAIR è ancora uno smartphone AI modulare.



Gli utenti possono modificare fino a otto blocchi



Le unità vanno da fotocamere e altoparlanti a piccoli monitor e display Braille



Questi blocchi sembrano attaccarsi allo smartphone tramite clip magnetiche per una facile rimozione



Sono disponibili 15 nodi in totale per gli smartphone con AI modulare