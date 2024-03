“MasterChef”: i sapori della vita di Aida Baratkan svelati dai tabloid – Intrattenimento > Notizie

Il fatto che Aida Parachan abbia vinto l'edizione di quest'anno del concorso “MasterChef” non è stata una sorpresa per molti. Lo spettacolo è stato girato in inverno, e i media hanno potuto sapere qualche settimana prima della messa in onda della finale, a chi sarebbe andato il premio di 50mila euro. Quindi i tabloid hanno avuto tutto il tempo per fare i compiti e scavare nella vita del vincitore, solo per trovare qualcosa di piccante. E avevano qualcosa con cui riempire le loro pagine.

Aida Barachan, anticonformista per natura, si suicida da quando aveva 17 anni, quando scappò di casa per l'uomo che aveva sposato. Ma dopo essere rimasta incinta, suo marito è morto in un incidente stradale, scrive il giornale libertà . Pozoyanka, 31 anni, ha cresciuto da sola la sua giovane figlia per un po ', e dopo un po' ha ricostruito la sua vita con un italiano, dal quale ha avuto altri due figli.

Secondo il sito wowbiz.ro Aida vive in Italia da dieci anni ed è stata coinvolta in uno scandalo con il suo fidanzato. Aida, madre di tre figli, Giannina, Samuel ed Emilia, ha conosciuto S. (40 anni) dopo aver lavorato alla Trattoria S. Alessandro di Riva del Garda.

Il sito scrive, citando il titolare del ristorante dove Aida ha lavorato fino al 2012, che l'italiano è stato accusato dalla fidanzata di trascurare la famiglia. “Voi ubriaconi! I bambini hanno bisogno di un padre, non di un bastardo che bussa alla cameriera nel giorno libero e va a letto con lei! Io sono romana, ma non sono un'infermiera! Buon divertimento! Non meriti rispetto! “l'ho inviato tramite Internet.

Nonostante l'incomprensione dello scorso autunno, Aida e S si sono riconciliati. Hanno trascorso Natale e Capodanno insieme, scrive wowbiz.ro.

Aida Parachan ha iniziato a cucinare all'età di 14-15 anni, per necessità, poiché i genitori di Aida lavoravano e lei aveva due fratelli più piccoli per i quali doveva cucinare. Così ha imparato a cucinare da sola e negli anni ha perfezionato la sua abilità. Ama mangiare sano e cucina utilizzando solo ingredienti naturali. Cucina spesso per i suoi figli e non dà loro quasi nulla del mestiere, nota masterchef.protv.ro.

La prima cosa a cui pensò quando seppe di aver vinto il concorso fu di dirlo a suo marito e ai suoi figli, e poi cercò di dormire. Il giorno dopo ancora non riusciva a crederci. “Mi sono seduto da solo nella stanza, guardando il trofeo, un po' scioccato. Ancora non riesco a credere di essere stato davvero MasterChef 2013. La sera ho festeggiato la fine dello spettacolo con tutti i concorrenti, insieme al team di produzione e gli chef, una festa indimenticabile, dove abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci meglio e lontano dalle pressioni della concorrenza.”Lo ha detto Aida in un'intervista a Libertatea.

Vuole creare il proprio programma di cucina e la prima cosa che vorrebbe fare è studiare e arricchire le sue conoscenze nel campo della gastronomia. “Poi voglio scrivere un libro di cucina, ma non un classico, bensì più diverso, in cui esprimo chi sono e cosa rappresenta la cucina”.Ho confessato.

Aida ha anche rivelato i suoi piani per ritirare il premio di 50.000 euro: “Forse la prima cosa che farò sarà migliorare la casa dei miei genitori. Pagherò una parte del prestito e poi vorrei fare più eventi con scopi umanitari per aiutare i bambini delle campagne”.

Aida Barascan, la seconda “capo chef” rumena, è stata scelta come vincitrice dai tre giurati dopo un serrato duello, durante il quale ha “duellato” i piatti con Alex Hora (secondo classificato) e Mihai Tuader (secondo classificato) terzo posto), dopo l'eliminazione di Ana Rotaru Maria Pope e Nikosor Koroma dopo le prime audizioni per il gran finale della seconda stagione di Pro TV.

Aida ha preparato il pesce in salsa di finocchi allo zafferano, il maiale marinato in olio d'oliva ed erbe aromatiche, così come l'agnello con cipolle caramellate e aceto balsamico. Il brasato di Alex avvolto nelle zucchine, con salsa di ciliegie ai funghi, involtini di verdure e besciamella, ma anche petto d'anatra su letto di insalata alpina.

Mihai ha cucinato il foie gras con cozze e mele, così come l'agnello con cavolo caramellato.

Il titolo di “Master Chef” è stato assegnato ad Aida perché “i suoi piatti erano impeccabili”, ha affermato la giuria.

Oltre a vincere il primo premio, Aida ha anche frequentato un corso di sei giorni presso l'Accademia Barilla in Italia. Il secondo classificato Alex Hora beneficerà dello stesso percorso.

Aida, che è molto emozionata, ha detto che vorrebbe piangere di felicità, ma non ha lacrime. “Piangerei dalla felicità e non ho lacrime. Sono sotto shock!” Fu la prima reazione di Aida. “È incredibile. Non so cosa mi sta succedendo, è uno shock. Grazie di cuore. È un'esperienza straordinaria, mi ha fatto crescere come persona e mi ha insegnato molto in cucina (.. .) Penso di aver potuto dimostrare che merito rispetto.”“Ha detto Aida.

“Aida è una combattente. Un uomo nella pelle di una donna. Porta pentole grandi e piene, spinge gli altri da parte. Lasciami fare.”ha elogiato lo chef Cătălin Scărlătescu.

