Metodo Braille.. Canon innova una tecnologia per la stampa di immagini in aiuto dei non vedenti “Video”.

Canon, azienda internazionale nel campo delle fotocamere e della stampa, ha sviluppato una nuova tecnologia per la stampa di immagini per aiutare i non vedenti a riconoscere le immagini al tatto.



Tecnologia Canon

Canon ha presentato la sua tecnologia durante la seconda edizione della fiera GITEX Africa 2024, iniziata ieri, mercoledì, nella città marocchina di Marrakesh, dove 130 paesi hanno presentato le ultime innovazioni tecnologiche.









Durante la mostra, l’azienda ha presentato, attraverso il suo padiglione, un’esperienza dal vivo della nuova tecnologia, mostrando alcuni lucernari a una persona non vedente, che ha potuto identificare attraverso il tatto il contenuto delle immagini.



La nuova tecnologia si basa principalmente sulla stampa di immagini, ispirandosi al metodo di scrittura Braille utilizzato dai non vedenti.





GITEX Africa, alla sua seconda edizione, è sotto il patrocinio del Re Mohammed VI, Re del Regno del Marocco. GITEX Africa è organizzato sotto la supervisione del Ministero marocchino per la Trasformazione Digitale e la Riforma Amministrativa ed è ospitato dall’Agenzia per lo Sviluppo Digitale. (AGGIUNGERE).





La fiera “GITEX Africa 2024” si terrà in Marocco, per tre giorni a Marrakesh, dal 29 al 31 maggio, con la partecipazione di più di 20 aziende emergenti provenienti da più di 20 paesi africani, in collaborazione con numerosi partner regionali e locali in tutto il mondo. la regione del Medio Oriente e del Nord Africa.





Le attività del forum includeranno diverse tavole rotonde e dialoghi informali, con discorsi chiave su argomenti come “Trasformare l’Africa rurale: esplorare il potenziale dei villaggi intelligenti, prospettive regionali sui sistemi di incubatori” e “Dare potere alle donne nell’imprenditorialità tecnologica in Africa”. ” “, “La quarta rivoluzione industriale e la robotica” e “Venture Capital e investimenti aziendali per promuovere le startup tecnologiche in Africa”.