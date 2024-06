Iga Swiatek domina Aryna Sabalenka e vince il terzo titolo dell’Open d’Italia a Roma | Notizie sul tennis

Iga Swiatek ha ottenuto finora l’ennesima vittoria in un torneo nella sua incredibile carriera, battendo Aryna Sabalenka 6-2, 6-3 e vincendo l’Open d’Italia.

Il numero uno del mondo ha dominato il set di apertura, rompendo due volte il servizio di Sabalenka e aggiudicandosi il set in soli 35 minuti.

Ma il secondo set è stato molto diverso, poiché Sabalenka ha dimostrato a lungo la sua superiorità, ma non è riuscita a servire Swiatek nonostante sette occasioni.

In effetti, Sabalenka ha sprecato cinque break point nel secondo game del secondo set, per poi perdere altri due punti nel quarto game mentre Swiatek in qualche modo ha resistito.

immagine:

La polacca Iga Swiatek ha vinto il titolo dell’Open d’Italia, battendo Aryna Sabalenka 6-2, 6-3.





Da lì, la polacca ha colpito e rotto Sabalenka alla prima occasione, demoralizzando la sua avversaria mentre lei lottava per competere per il resto della partita.

Il prossimo fine settimana inizieranno gli Open di Francia e Swiatek punta a vincere il suo terzo titolo consecutivo a Parigi e il quarto assoluto.

Swiatek ha esteso la sua serie di vittorie consecutive nel tour a 12 partite ed è diventata la prima donna a completare il “doppio sporco” vincendo consecutive Madrid e Roma dai tempi di Serena Williams nel 2013.

La finale è stata molto diversa da quando Swiatek ha dovuto salvare tre punti in campionato prima di sconfiggere Sabalenka al tie-break del terzo set nella finale del Madrid Open due settimane fa.

Questa volta, Swiatek ha applicato così tanta pressione fin dall’inizio che Sabalenka ha colpito la sua racchetta sulla terra battuta nel quarto gioco e poi ha dovuto tirare fuori una nuova racchetta dalla borsa.

READ 30 migliori Bomboniere Laurea Giurisprudenza da acquistare secondo gli esperti Utilizza il browser Chrome per un lettore video facilmente accessibile



Annabelle Croft si chiede se Sabalenka possa fare qualcosa per battere Swiatek, che nella finale di Roma sembrava inarrestabile



Twitter

Questo contenuto è fornito da Twitter, che potrebbe utilizzare cookie e altre tecnologie. Per mostrarti questo contenuto, abbiamo bisogno del tuo permesso per utilizzare i cookie. Puoi utilizzare i pulsanti sottostanti per modificare le tue preferenze e abilitarlo Twitter Cookie o consenti questi cookie una sola volta. Puoi modificare le tue impostazioni in qualsiasi momento tramite Opzioni sulla privacy.



Purtroppo non siamo riusciti a verificare se sei d’accordo Twitter biscotto. Per visualizzare questo contenuto è possibile utilizzare il pulsante qui sotto per consentire Twitter Cookie solo per questa sessione.

Abilita i cookie

Consenti i cookie una volta

Anche nei momenti in cui Sabalenka sembrava avere il controllo, Swiatek ha usato la sua impressionante velocità di piede e i suoi precisi colpi da fondo campo per cambiare la situazione e costringere Sabalenka a commettere errori.

Oltre ai titoli vinti nel 2021 e nel 2022, Swiatek ha migliorato il suo record in carriera a Roma portandolo a 20-2. A 22 anni, la polacca potrebbe presto avvicinarsi al record femminile di cinque titoli Open d’Italia detenuto da Chris Evert.

Rafael Nadal, come Swiatek, detiene il record assoluto con 10 titoli a Roma.

La finale maschile di domenica vedrà protagonisti il ​​campione del 2017 Alexander Zverev contro la 24esima testa di serie Nicolas Jarry.

Swiatek ha anche migliorato il suo record in carriera contro Sabalenka portandolo a 8–3. Swiatek ha vinto nove finali consecutive da quando ha perso contro Sabalenka a Madrid l’anno scorso.

READ Haneke Faber presenta le sue ambizioni: “Voglio rendere Logitech un marchio distintivo” Utilizza il browser Chrome per un lettore video facilmente accessibile



Sabalenka dice che spera di affrontare Swiatek nella finale dell’Open di Francia per poterla battere, con la numero uno del mondo che è d’accordo!



Cosa c’è di nuovo su Sky Sports Tennis Channel?

Utilizza il browser Chrome per un lettore video facilmente accessibile



Scopri tutti i modi per guardare il tennis su Sky Sports, inclusi i tour US Open, ATP e WTA



In vista del secondo torneo del Grande Slam del 2024, gli Open di Francia del Roland Garros dal 26 maggio, puoi guardare tutte le più grandi stelle del tennis in azione. In diretta su Sky Sport Competono durante tutta la stagione sulla terra battuta.

Open di Ginevra (torneo ATP 250 con Andy Murray e Novak Djokovic) – 20-25 maggio

Open di Lione (ATP 250) – 20-25 maggio

Internazionale di Strasburgo (WTA 500) – 20-25 maggio

Marocchino Open (WTA 250) – 20-25 maggio

Guarda i tour WTA e ATP per tutto il 2024 su Sky Sports Tennis. Trasmetti in streaming Sky Sports Tennis e altro con l’abbonamento NOW Sports Month. Nessun contratto, annulla in qualsiasi momento.