Si è tenuta ieri, presso la Base Navale di Taranto in Italia, alla presenza del Comandante italiano, la cerimonia di passaggio del testimone di Comandante in Capo dell'Operazione Irini dal Capitano Theodoros Micropoulos all'Ammiraglio italiano Stefano Fromento. Operazione Ammiraglio Fabio Agostini.

Il comandante in capo Theodoros Micropoulos ha servito come comandante in capo (COM FHQ) dell'operazione IRINI negli ultimi sei mesi, comandando prima la fregata ADRIAS e poi la fregata AEGION, supportato dall'equipaggio dell'operazione Afloat (FHQ), che, tra l'altro, è composto da 14 dipendenti greci.

Lo stesso giorno, il comandante in capo Michael Magus ha assunto le funzioni di capo di stato maggiore presso il quartier generale dell'operazione Irini a Roma dal generale Filippo Quagliato e si prevede che assumerà le funzioni di comandante in capo (COM FHQ). Dopo 6 mesi, si conclude il trailer di GEETHA.

La fregata ADRIAS è stata premiata per le sue eccezionali prestazioni come nave comando a bordo della forza dal comandante italiano dell'operazione, l'ammiraglio Fabio Agostini, che ha premiato il suo equipaggio con le medaglie della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione Europea.