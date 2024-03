Suggerimento tecnico: risolvi i problemi di matematica utilizzando una singola immagine

Suggerimento tecnico: Google ha introdotto una nuova app per aiutarti a imparare la matematica e a rispondere facilmente alle domande al suo interno. Come usarlo?

Consulenza tecnica | InternetDesk: Molte persone hanno paura solo di sentire il nome matematica. Risolvere gli enigmi di questi calcoli è un po’ difficile. Alcune persone trovano difficile risolvere alcuni problemi matematici. Google aiuterà queste persone da ora in poi. Che ne dici? Con l'applicazione di matematica fotografica. In precedenza è stato acquistato da Google. Recentemente, questa app è diventata disponibile per gli utenti su Playstore e App Store.

Se non conosci la risposta a nessuna domanda matematica, questa applicazione ti darà la soluzione. Basta scattare una foto della domanda e caricarla nell'app e riceverai una risposta immediata. Fornisce risposte a qualsiasi domanda di matematica, inclusa la matematica lineare, la trigonometria, l'addizione e la sottrazione. Supporta diverse lingue comprensibili agli utenti. Non c'è bisogno di pagare soldi per usarlo. Se desideri funzionalità aggiuntive, devi pagare un abbonamento “Photo Math Plus”.

come usare..?

Cerca Photomath nel Play Store o nell'Apple Store e scarica l'app.

Apri l'app e acquisisci la domanda con l'aiuto dello scanner.

Se la scansione non è possibile, la domanda può essere digitata manualmente. A questo scopo esiste una tastiera speciale.

Basta scansionare il problema e la risposta apparirà sullo schermo per una facile comprensione.

Nota: le domande verranno riconosciute e i risultati accurati forniti solo quando la grafia è chiara.