Alexa perderà una funzionalità importante nelle prossime settimane

Amazon ha pubblicato un avviso sulla sua pagina degli sviluppatori in cui comunica di aver preso la decisione di bloccare l’utilizzo di Alexa per aggiungere oggetti alle liste Fornito da competenze di terze parti . Ciò significa che non sarai in grado di utilizzare i comandi vocali con alcuni degli strumenti di assistente vocale più popolari, come AnyList o Todoist. Fortunatamente, l’azienda ha dato a queste aziende una via d’uscita in modo che i suoi utenti non debbano cercare un’alternativa.

Ma, come abbiamo notato, Amazon non vuole lasciare gli sviluppatori abbandonati e incapaci di continuare a fornire un servizio utilizzato da migliaia di persone in tutto il mondo. Per questo motivo ho dato loro un’alternativa, che non è altro che sviluppare nuove competenze adatte alla nuova situazione. Pertanto, le versioni attuali di Le competenze non funzioneranno, ma possono svilupparne altri. Tuttavia, per ora, una delle due società citate, AnyList, ha commentato che intende sviluppare una nuova competenza che le consentirà di continuare a utilizzare il servizio come continua ad oggi.

Come cambierà il modo in cui utilizziamo le liste?

Ciò che Amazon ha deciso è che le competenze degli sviluppatori non potranno più accedere alle liste di Alexa. Tuttavia, anche se questa funzione viene meno, questi costruttori di competenze potranno continuare Integrazione con Alexa Sui propri strumenti. Amazon sta probabilmente cercando di creare un ambiente più privato e sicuro in cui possa garantire agli utenti che le loro inserzioni saranno più protette e che non finiranno per fare trading attraverso le varie competenze che installiamo. O forse hanno altri motivi per farlo che non sono resi pubblici.

Tuttavia, con il nuovo cambiamento, Amazon afferma di non voler lasciare gli utenti senza la possibilità di utilizzare il controllo vocale dell’assistente con le loro abilità preferite, come queste. Specializzato nella preparazione e organizzazione di liste. Insistono sul fatto che non ci saranno cambiamenti significativi per l’utente giorno per giorno, poiché potranno continuare a utilizzare Alexa per gestire le proprie liste. Saranno liste che utilizzano Alexa invece delle liste Alexa.

Nel caso in cui le persone preferiscano smettere di utilizzare i servizi forniti da queste applicazioni, ciò che possono fare è affidarsi esclusivamente ai menu di Alexa. Tuttavia, molti utenti si rendono conto che approfittano di app come AnyList per una vita quotidiana migliore e per accedere ad alcune funzioni aggiuntive. Il problema va oltre l’attesa Forse fino a quando le nuove competenze non saranno disponibili, visto che difficilmente saranno pronte il 1 luglio, ti ritroverai in modalità di utilizzo di Alexa. In precedenza, un utente diceva semplicemente “Alexa, aggiungi il latte alla mia lista della spesa”, ma con il nuovo standard, la frase utilizzata sarà qualcosa del tipo “Alexa, chiedi ad AnyList di aggiungere il latte alla mia lista della spesa”.

Naturalmente AnyList è rimasta molto delusa dalla decisione di Amazon, poiché crede fermamente che sia stata annunciata in un arco di tempo molto breve. La verità è che hanno ragione. Inoltre, come si suol dire, ora Gli utenti dovranno abituarsi Al nuovo modo di comunicare l’abilità ed è possibile che non tutti lo facciano. Altrettanto importante, potrebbero esserci casi problematici, come dimenticare di menzionare “AnyList”, nel qual caso la richiesta cadrà nel vuoto, ma non avremo un messaggio di errore che ci informa che qualcosa non è riuscito. Semplicemente, La lista della spesa non verrà aggiornata Con quello che avevamo ordinato. A lungo termine, può essere un grosso pasticcio.