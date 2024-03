Notizie dell'incontro dei rappresentanti della Banca Mondiale

Servizio di notizie del mattino

Kolhapur, 15 anni: Il piano di stabilizzazione Krishna-Bhima è stato redatto per ridurre la gravità delle inondazioni di Kolhapur-Sangli. Grazie a questo anche Marathwada riceverà acqua. Il vice primo ministro Devendra Fadnavis ha assicurato che il progetto verrà accelerato grazie al sostegno finanziario della Banca mondiale. Oggi si è tenuto un incontro presso la Sahyadri Guest House con una presenza di spicco dei rappresentanti della Banca Mondiale. Stava parlando in questo momento.

I rappresentanti della Banca Mondiale hanno visitato Kolhapur mercoledì (14) per verificare le misure da adottare per ridurre la gravità delle inondazioni. Ha presentato le sue osservazioni su questo tour in un incontro tenutosi oggi a Mumbai (15). Dopo l’incontro, il vice primo ministro Fadnavis ha dichiarato: “La gestione dell’acqua, la gestione delle inondazioni, il rafforzamento delle capacità istituzionali ecc. sono inclusi nelle ipotesi di rischio”. Marathwada trarrà grandi benefici dall’attuazione di questo progetto. Inoltre, nella prima fase verranno realizzati 37 progetti di irrigazione per integrare i progetti di irrigazione incompleti con l'aiuto di NABARD. A questo scopo verranno spesi 4mila 643 crore e verranno eseguiti lavori di riparazione e ammodernamento dei canali per 155 progetti per aumentare la capacità di irrigazione. Si prevede che per questo verranno spesi 5,35 milioni di rupie. Dopo i lavori del valore di circa 10 lakh crore nella prima fase, nella seconda fase verranno completati altri 38 progetti incompleti. Verranno realizzati complessivamente 15.000 milioni di rupie per questi lavori.

All'incontro hanno partecipato il deputato Sanjay Patil, il segretario capo Nitin Karer, l'amministratore delegato di Mitra Praveen Pardeshi, rappresentanti della Banca mondiale, funzionari NABARD, nonché segretari e funzionari di vari dipartimenti statali.