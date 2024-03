Lily Lehmann di Underscore analizzerà le relazioni del progetto al TechCrunch Early Stage 2024

Il capitale di rischio lo è A volte ho chiamato Una funzione di vendita svolta da persone del settore, in cui gli investitori devono proporre società a responsabilità limitata per raccogliere i propri soldi e quindi offrire ai fondatori di scegliere il loro assegno rispetto ad altri termini offerti. I fondatori potrebbero sentirsi allo stesso modo, data la quantità di tempo necessaria per raccogliere fondi per la propria attività. Diavolo, raccogli capitali Viene spesso chiamato Posizione a tempo pieno per i fondatori in cerca di nuovo supporto.

Pertanto, rendere il processo di raccolta fondi senza problemi è qualcosa che entrambi i lati del programma del progetto apprezzano. Entra Enfasi su Lily di VC Lehman, che parteciperà al TechCrunch Early Stage 2024 a Boston per discutere di come i fondatori possono costruire rapporti tra investitori e i giusti venture capitalist. Discuterai come costruire relazioni di venture capital in anticipo e come i fondatori possono – e dovrebbero – farlo! – Gestire gli interessi in entrata, fornendo un contesto sufficiente per mantenere gli investitori incuriositi e desiderosi di saperne di più.

Nell'ambiente di venture capital più difficile di oggi, i fondatori non possono seguire un programma dell'era 2021 (a meno che non stiano costruendo un prototipo di startup AI, suppongo). Se conosci le persone che potrebbero essere interessate alla tua startup quando arriva il momento di raccogliere più capitali, l’intero processo può procedere più rapidamente e con meno riunioni sprecate e thread di posta elettronica.

Quindi, porta i tuoi taccuini e le tue domande alla prossima sessione Lehman Early Stage il prossimo mese. A lei si unirà un gruppo di altre persone che saranno disposte a condividere la loro saggezza duramente conquistata.