Nuovi arrivati ​​nell’esercito cinese: gli eserciti nemici sono allo sbando

L’esercito cinese ha utilizzato un cane robotico per svolgere un ruolo importante nelle sue operazioni di guerra.

La CNN ha riferito che l’esercito cinese ha mostrato informazioni relative al contatto del cane durante una recente esercitazione militare con la Cambogia. menzionato.

Video pubblicato dall’esercito cinese

I media statali cinesi hanno pubblicato il video di un cane robotico. Un soldato parlando nel video dice: “Sarà come un nuovo membro delle nostre operazioni di combattimento. Possiamo sostituire i nostri soldati con la ricognizione, identificando e prendendo di mira il nemico”.

Non è la prima volta che la Cina pubblica un video del genere. Animali robotici sono stati visti trasportare armi in un video clip di esercitazioni militari congiunte in Cina lo scorso novembre, a cui hanno partecipato gli eserciti cinese, cambogiano, laotiano, malese, tailandese e vietnamita.

In particolare, nel 2020, l’aeronautica americana ha dimostrato i cani robotici nel suo sistema di gestione del combattimento.

15 giorni di addestramento al combattimento

Le esercitazioni militari condotte dalle forze cinesi e cambogiane, che dureranno 15 giorni, sono chiamate “Drago d’oro”. Questo esercizio, iniziato il 16 maggio, terminerà domani (30 maggio). Nelle esercitazioni vengono utilizzate 14 navi da guerra, due elicotteri e 69 veicoli corazzati e carri armati.