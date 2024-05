Ortega attacca Humberto Ortega e lo dichiara “traditore della patria”

Il dittatore Daniel Ortega, martedì, ha denunciato suo fratello Humberto Ortega Saavedra, ex comandante dell’esercito nicaraguense, accusandolo di tradimento e di atto di resa e disonore nazionale, attraverso un decreto in cui annullava l’assegnazione a Camilo della ” Medaglia Ortega Saavedra” in apprezzamento del tenente colonnello Quinn, capo dell’ufficio dell’addetto militare presso il governo degli Stati Uniti a Managua, assegnata nel 1992.

Il 14 gennaio 1992, quando Humberto Ortega era comandante dell’esercito, introdusse il riconoscimento perché seppe “promuovere modelli di relazioni dignitose, reciprocamente rispettose e civili che noi nicaraguensi abbiamo storicamente ricercato con il popolo”. Gli Stati Uniti, secondo il comunicato ufficiale dell’Esercito Popolare Sandinista.

“Nel governo neoliberista hanno messo il proprio ministro della Difesa, che è nemico del popolo e dell’esercito stesso. Ma aveva un ottimo rapporto con il comandante dell’esercito dell’epoca (Humberto Ortega), che commise l’atto di conferire la Medaglia d’Oro al Valor Militare (Camilo Ortega) al delegato militare del governo americano in Nicaragua. Dai la medaglia d’oro a Camilo Ortega degli Yankees. “Che vergogna, un tradimento del popolo e del Paese”, ha detto Ortega durante una cerimonia di commemorazione del 45° anniversario dell’inizio dell’offensiva finale contro la dittatura di Anastasio Somoza.

Il dittatore Ortega ha descritto l’assegnazione della medaglia da parte di Humberto Ortega, che non ha menzionato il suo nome, come “irragionevole”, un “tradimento della patria” e una “vergogna nazionale”, e si è riferito a lui semplicemente come “il comandante dell’esercito al momento.” .

Leggi anche: La dittatura conferma la carcerazione di Humberto Ortega Saavedra

“Certamente, in quel momento, il comandante dell’esercito aveva dato la sua anima al diavolo”, ha aggiunto il dittatore durante l’evento, che ha visto una forte partecipazione di membri dell’esercito nicaraguense e di cadetti dell’Accademia nazionale di polizia, in segno di sostegno. Da entrambe le istituzioni del sistema.

“Vergogna nazionale”

“Questo atto inconcepibile è classificato come una vergogna nazionale. “Ciò costituisce chiaramente un atto di resa e di tradimento del Paese”, si legge nel decreto, aggiungendo: “Annullo, annullo e ritiro questa disgrazia che offende gli onorevoli nicaraguensi”.

In Nicaragua, coloro che sono considerati “traditori della Patria” vengono arrestati, privati ​​della cittadinanza ed esiliati, come è accaduto con 222 prigionieri politici espulsi dalla dittatura il 9 febbraio 2023 e 94 nicaraguensi a cui è stata revocata la cittadinanza il 9 febbraio 2023 15 febbraio dello stesso anno.

La dittatura ha confiscato le proprietà dei cosiddetti traditori.

La cerimonia ha visto una forte presenza dell’esercito e della polizia. Foto: Presidenza.

Potrebbe interessarti: La polizia circonda la casa di Humberto Ortega, gli spoglia computer e telefoni e lo convoca per un colloquio

Il 19 gennaio, l’Assemblea Nazionale, al servizio della dittatura, ha approvato una riforma costituzionale dell’articolo 21 della Magna Carta in cui si afferma che “i traditori della patria perderanno il loro status di cittadini nicaraguensi”.

Humberto Ortega nella sua casa in prigione

Il 21 maggio di quest’anno, la polizia della dittatura di Daniel Ortega ha confermato la pena detentiva del generale in pensione Humberto Ortega, dopo che questi aveva rilasciato un’intervista ai media Infobay in cui criticava suo fratello, il dittatore Daniel Ortega.

La notte di domenica 19 maggio, la polizia della dittatura ha circondato l’abitazione del generale in pensione, in via Masaya, spogliandolo dei telefoni cellulari e dei computer, e lui stesso ha potuto contattare LA PRENSA tramite terzi nelle vicinanze.

Lunedì presto, l’ex comandante dell’esercito e fratello del dittatore doveva recarsi negli uffici di polizia di Plaza El Sol, a Managua, per un colloquio con il commissario generale Horacio Rocha, ministro e consigliere del presidente per gli affari di sicurezza dal dicembre 2022. .

Poi, il 21 maggio, la dittatura ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che un’unità medica si prendeva cura del generale in pensione nella sua abitazione, confermando che l’abitazione era una prigione perché Humberto Ortega era ricoverato in un ospedale privato della capitale.