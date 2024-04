Orario, durata e come vederlo in diretta online

Eclissi solare totale nel 2024: si prevede che il picco dello spettacolo durerà fino a 4 minuti e 27 secondi

Gli osservatori del cielo rimarranno abbagliati da uno spettacolo astronomico, poiché un'eclissi solare totale abbellirà i cieli del Nord America, trasformando il giorno in notte, l'8 aprile. Un'eclissi totale è drammatica e oscura il cielo, ma può essere vista solo da lontano. Pochi siti. Ecco perché l'opportunità di vivere un'eclissi è spesso chiamata l'opportunità di una vita.

Cos'è un'eclissi solare?

Un'eclissi solare è un fenomeno astronomico in cui la Luna passa tra la Terra e il Sole e blocca la luce solare completamente o parzialmente.

Quando la Luna copre completamente il Sole, proietta un’ombra sulla Terra, formando quello che viene chiamato un “percorso totale”. Questo percorso è una striscia relativamente stretta che si muove attraverso la superficie. Le persone che si trovano all'interno di questo intervallo possono assistere a un'eclissi solare totale, a condizione che il tempo e le nuvole collaborino. Nel percorso dell'eclissi, dove la luna copre completamente il sole, il cielo diventa scuro, come se fosse l'alba o il tramonto.

A meno che le persone non si trovino su questa linea – il percorso di un’eclissi totale – vedranno solo un’eclissi parziale. Per loro, il cielo apparirà leggermente più scuro rispetto a prima dell’eclissi, a seconda di quanto la Luna blocca il sole nella loro posizione.

Data e ora dell'eclissi solare totale:

L’8 aprile si verificherà l’eclissi solare totale del 2024. L’oscurità totale del cielo, conosciuta anche come eclissi totale, sarà visibile su una distanza di 185 chilometri tra Messico, Stati Uniti e Canada. Potranno vederlo anche fino a 18 diversi stati degli Stati Uniti. Tuttavia, non sarà visibile agli osservatori del cielo in India.

Secondo l'Indian Standard Time (IST), l'eclissi solare totale inizierà alle 21:12 dell'8 aprile, la totalità inizierà alle 22:08 e terminerà il 9 aprile 2024 alle 2:22. La costa pacifica del Messico vedrà per prima l'eclissi totale, intorno alle 11:07 PT, e l'evento lascerà il Maine intorno alle 13:30 PT.

Durata di un'eclissi solare totale

L'intero evento durerà circa due ore e mezza, ma il tutto durerà solo circa quattro minuti. Secondo la NASA, la scena culminante dovrebbe durare fino a 4 minuti e 27 secondi nella completa oscurità.

“La durata dell'eclissi totale raggiungerà i 4 minuti e 27 secondi, ovvero quasi il doppio della durata della grande eclissi americana avvenuta il 21 agosto 2017”, secondo il sito web americano “space”. La Grande Eclissi Americana. Nella maggior parte dei punti lungo la linea centrale (percorso del rene) la durata totale sarà compresa tra 3,5 e 4 minuti.

Come osservare l'eclissi in sicurezza?

La superficie del Sole è così luminosa che se ne fissi una qualsiasi parte, non importa quanto piccola, produce abbastanza luce da distruggere le singole cellule della retina. Agli Skywatcher di tutto il mondo è stato consigliato di indossare occhiali protettivi, come occhiali autorizzati per l'eclissi, durante le sue fasi parziali. In caso contrario, si potrebbe bruciare la retina e causare danni permanenti o addirittura cecità.

Eclissi solare totale: come guardarla online?

Se non puoi guardare l'eclissi solare di persona, puoi ascoltare la trasmissione in diretta della NASA. L'agenzia spaziale entrerà in funzione l'8 aprile alle 17:00 GMT (22:30 EDT) e continuerà fino alle 20:00 GMT (1:30 EDT).

Durante la trasmissione, la NASA condividerà anche conversazioni con esperti e fornirà viste telescopiche dell'eclissi da diverse posizioni lungo il percorso dell'eclissi.

Puoi anche vedere Trasmissione in diretta ospitata dall'Osservatorio MacDonald Nel Texas. Il sito web di Skywatching timeanddate.com trasmetterà anche in streaming l'eclissi solare totale sul suo sito YouTube canale A partire dalle 16:30 GMT (22:00 EST) dell'8 aprile.