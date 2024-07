[Paid Method] ➤ Qualsiasi metodo demo da applicare (senza spazzatura). L’esperimento può essere eseguito con un clic. (funzionante al 100%)

Pace e misericordia di Dio Come stai? Spero che tu stia bene, grazie a Dio. Sia lodato Dio e sto anche bene, grazie a Dio

Ciò che condividerò con voi oggi è: Qualsiasi metodo demo da applicare senza cestino (funzionante al 100%)

Dai, cominciamo

1, accedi innanzitutto al browser Chrome con il tuo nuovo/vecchio ID Gmail



2, ora pagamento.google.comFai clic su Aggiungi metodo di pagamento



3. Fare clic sull’indirizzo di fatturazione



4. Selezionare Regno Unito (GB).



5, 5467758679858611|12|2034|567 e conserva la carta presso un indirizzo nel Regno Unito. (Qualsiasi numero di carta può essere salvato)



6, la carta non verrà salvata, ma il paese di Gmail diventerà il Regno Unito. Adesso esci



7, fare clic sul menu



8, poi vai su Indirizzi e controlla se il Paese è cambiato?



9, questo paese cominciò ad assomigliare al Regno Unito

Ora hai bisogno di un numero temporaneo e di una VPN USA, quindi installa questa app e Panda VPN

10. Seleziona il paese USA in Panda VPN



10, quindi Numero temporaneo Copia un numero dall’app



11, ora my.paysafecard.com Vai su e fai clic su Nome utente dimenticato



12, Inserisci il numero e inserisci il codice di verifica per continuare



13, ora il codice andrà al numero



14, mettilo giù



15. Se continui, otterrai questo nome utente, copialo e fai clic su Indietro per accedere



16 Cliccare quindi su Password dimenticata



17, digita nuovamente il numero e invia il codice



18, Ora inserisci il codice e continua



19, Ora salva con una nuova password



20, conservato



20. Vai su Play Store e tocca Pagamenti e abbonamenti



21. Fai clic su Aggiungi Paysafecard



22,Continua con il tuo nome utente e password. (Non sono riuscito a fare lo screenshot quindi ho dato questo)



23, quindi scegli il numero precedente e invia il codice e la Paysafecard verrà salvata scrivendo questo codice



24. Ora puoi installare la versione di prova dal Play Store e ottenere la versione di prova



25, fatto



grazie a tutti

avviso 1, se è difficile capirlo attraverso questo post Puoi guardare questo video 2, Se c’è un problema con questo trucco, commenta. Puoi unirti al nostro canale per ottenere ulteriori suggerimenti