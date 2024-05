Pangea Ultima, il supercontinente del futuro, trasformerà la Terra in un “inferno”

La nostra Terra esiste da circa 4,5 miliardi di anni e, come ci si potrebbe aspettare, ha subito molti cambiamenti durante questo periodo. La Terra era originariamente una palla di magma fuso e vorticoso, che si raffreddò nel tempo e formò diverse placche tettoniche più piccole. Dopo alcuni miliardi di anni, il pianeta si coprì di varie formazioni di supercontinenti e brulicava di vita.

Tuttavia, quando guardiamo l’universo, possiamo dire che la Terra è ancora giovane. Ha vissuto poco più di un terzo della sua vita potenziale e subirà molti cambiamenti.

Sfortunatamente, sembra che l’umanità non sarà in grado di sopravvivere a questi cambiamenti. Secondo uno studio pubblicato lo scorso anno che ha modellato il clima nei prossimi 250 milioni di anni utilizzando i supercomputer, la Terra tornerà nuovamente sulla Terra in futuro. Un supercontinente dominerà Questo continente sarebbe un luogo dove quasi nessun mammifero potrebbe vivere.

L’autore principale dello studio è un ricercatore senior presso il Cabot Institute for the Environment dell’Università di Bristol Alexander FarnsworthIn una dichiarazione da lui rilasciata,Tutto sembra molto cupo in un lontano futuroDisse e aggiunse:I livelli di anidride carbonica potrebbero essere il doppio dei livelli attuali. Si prevede inoltre che il Sole emetta circa il 2,5% in più di radiazioni e che il supercontinente si trovi principalmente nei tropici caldi e umidi, il che significa che la maggior parte del pianeta potrebbe sperimentare temperature comprese tra 40 e 70 gradi Celsius.“

Problemi futuri con Pangea Ultima

In riferimento all’antico supercontinente noto come Pangea Pangea Ultima Il nuovo cosiddetto supercontinente presenterà più di un problema. Non solo la Terra dovrà fare i conti con livelli di anidride carbonica che saranno circa il 50% più alti rispetto ai livelli attuali, ma anche il Sole sarà molto più caldo di adesso. Inoltre, le enormi dimensioni del supercontinente lo renderebbero quasi completamente inabitabile. Il motivo per cui la dimensione del continente ha un tale effetto è dovuto all’effetto continentale. Ciò significa che una situazione che rende le zone costiere più fredde e umide rispetto alle zone interne, e rende le temperature estive e invernali più estreme, sarà vista su una scala molto più ampia.

Tutto questo combinato, con temperature che raggiungono entrambe le estremità ma con una media di 40-50°C, scarsità di acqua e cibo e umidità estrema, renderà impossibile la sopravvivenza dei mammiferi.

E forse peggio, questo potrebbe essere uno degli scenari migliori. Professore di Evoluzione del Sistema Terra presso l’Università di Leeds, che ha condotto i calcoli dello studio Benjamin Mills“,”Riteniamo che l’anidride carbonica potrebbe aumentare dalle circa 400 ppm di oggi a oltre 600 ppm tra milioni di anni.Disse e continuò:Naturalmente, questi calcoli presuppongono che le persone smetteranno di bruciare combustibili fossili, altrimenti potremmo vedere questi numeri molto prima.“

Mentre lo studio dipinge un quadro spaventoso della Terra tra milioni di anni, gli autori avvertono anche che non dovremmo dimenticare i problemi che ci attendono. Ricercatore in Cambiamenti climatici e salute presso l’Università di Bristol e coautore di questo articolo Eunice Lu“,”È fondamentale non perdere di vista l’attuale crisi climatica che affrontiamo, che è il risultato delle emissioni di gas serra causate dall’uomo.“E avverte.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Geoscience.