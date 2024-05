Stoccaggio di prodotti agricoli | Nuova tecnologia per lo stoccaggio delle materie prime agricole

Stoccaggio delle derrate agricole Agrun

Nuova tecnologia per lo stoccaggio delle materie prime agricole: Le aziende di produzione agricola, le cooperative e le federazioni di gruppi di auto-aiuto femminile stanno esplorando diverse opzioni per costruire imprese sostenibili. Dopo aver studiato la catena del valore legata alle colture, queste organizzazioni comunitarie hanno capito che lo stoccaggio è un’attività chiave nel commercio. Una volta completata la costruzione del magazzino attraverso vari schemi, vengono compiuti sforzi per ottenere il massimo beneficio dalla catena di fornitura. Lo stoccaggio del grano inizia nel magazzino. Ma a causa della mancanza di informazioni complete e di un sistema efficace per mantenere la qualità dei cereali, i proprietari di magazzini o i commercianti sono riluttanti a depositare i loro prodotti agricoli presso la State Wakhar Corporation o la Central Wakhar Corporation. Food Corporation of India insieme ad altre organizzazioni governative o private riescono a gestire con successo i magazzini in questo campo poiché hanno anni di esperienza nello stoccaggio del grano. Ma le organizzazioni comunitarie devono perseverare con conoscenza ed esperienza per mantenere la qualità delle merci immagazzinate nei magazzini. Per questo motivo, la Food Corporation of India, insieme alle organizzazioni governative o private nella gestione dei magazzini, dovrebbe cercare di stabilire la propria presenza professionale nella catena di approvvigionamento del magazzino.

negozio di semi Esistono tipi per conservare i cereali in sacchi e per conservare i cereali senza sacchi. Conservare grandi quantità di cereali in un unico posto senza sacchetti è un metodo di conservazione naturale. I cereali sono cattivi conduttori di calore. Dopo che i grani sono stati immagazzinati insieme, questa proprietà diventa una barriera termica. Quindi solo i fagioli che hanno un guscio naturale all'esterno, ad es. Riso integrale, legumi e legumi sono facili da maneggiare e conservare insieme. Alimenti come riso, legumi e farina necessitano di una tecnica specifica per conservarli insieme. Se i fagioli vengono conservati in un ambiente privo di parassiti, temperatura e umidità, dureranno a lungo.

In America, il grano viene conservato in grandi contenitori fino a 40 anni e la qualità rimane eccellente. Nei paesi occidentali, nonostante milioni di tonnellate di grano vengano immagazzinate per un lungo periodo di tempo, il peso del grano non diminuisce. Utilizzando una tecnologia di alta qualità a questo scopo, i fattori ambientali non influenzano il grano. È importante essere consapevoli perché questa tecnologia high-tech è sicura. Attraverso la Food Corporation of India, i cereali come il grano e il riso vengono immagazzinati in scatole piatte nei magazzini, mentre il grano e il riso vengono immagazzinati in silos in modo tradizionale. Il grano viene immagazzinato in aggregati senza sacco per un periodo molto breve nei magazzini tradizionali. Lo stoccaggio dei cereali senza sacco occupa collettivamente meno spazio rispetto allo stoccaggio dei cereali in sacchi. Nelle aree in cui lo spazio è limitato, immagazzinare i cereali sfusi senza sacchi è economico. Se la tecnologia di stoccaggio del grano senza sacco nei contenitori viene compresa correttamente, questo metodo di processo di stoccaggio può evitare la perdita di grano.

Tecnologia di conservazione ermetica Un contenitore ermetico che impedisce il movimento di aria e umidità tra l'esterno e l'interno. I livelli di ossigeno diminuiscono gradualmente. Invece, l'anidride carbonica viene immagazzinata. Un modo efficace per proteggere le colture secche. Vantaggi Non è necessaria la chemioterapia. Metodo di conservazione biologica. Non vi è alcuna infestazione da parassiti e la qualità del grano viene mantenuta. La capacità germinativa dei semi viene preservata. Può essere trasportato da un luogo all'altro. Non è necessario costruire un capannone. Può essere utilizzato come locale deposito e fumigazione. Può essere piegato per riporlo in sicurezza quando non in uso.

L’importanza dello stoccaggio Fornitura di cereali alimentari per l’anno (sicurezza alimentare) Fornire l’elaborazione in blocco. Controllo e regolamentazione dei prezzi. Nell’interesse della stabilità nazionale. Empowerment economico degli agricoltori. Riserve di emergenza. Fattori che influenzano lo stoccaggio Microrganismi Insetti e insetti Topi e altri animali Fattori ambientali