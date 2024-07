Un livello difficile e interessante che tutti gli appassionati di questo gioco stanno aspettando.. Aggiornamento del gioco Black Myth: Wukong tramite questo link

Ci sono molte voci sull’evento del gioco Black Myth: Wukong, che è uno dei migliori giochi d’azione, e ha fatto molto scalpore nei media a causa del suo stile diverso e unico, e ciò che attrae di più i giocatori in qualsiasi dei giochi sono la grafica innovativa che rende il gioco distintivo, poiché Sun Wukong ha un arsenale di superpoteri e nelle righe seguenti menzioneremo ulteriori informazioni sul gioco.

Livello difficile nel gioco Leggenda nera: Wukong

Nell’intervista dello sviluppatore con VGC, è stato confermato che Black Myth: Wukong non consentirà a nessun giocatore di modificare il livello di difficoltà, perché conterrà un solo livello di difficoltà, e questa affermazione è dovuta alle voci sull’esistenza di diversi livelli di difficoltà.

Secondo lo studio, ci saranno molti incontri con i boss che conterranno molto apprendimento ed errori, il che significa che saremo testimoni di qualcosa di simile ai giochi in stile Souls.

Il gioco ha due numeri di edizione: l’edizione standard per $ 60, l’edizione deluxe per $ 70, l’edizione fisica in edizione deluxe per $ 170 e l’edizione da collezione per $ 400.

Sviluppo del sistema +A in un gioco La leggenda nera di Wukong

Dopo aver appreso dell’ultimo gioco Black Myth: Wukong, c’è un gruppo di aspettative sull’esistenza di un nuovo sistema nel gioco Black Myth Wukong e sulla tua capacità di riprodurlo possedendo le abilità acquisite.

Aggiungerà una fase di sfida e il gioco presenterà vari viaggi con finali diversi e scoprirai una scienza con molte avventure e fornirà molti misteri, segreti e tesori.

Alcune fonti hanno rivelato che i giocatori dovranno affrontare più di 160 tipi di nemici, il che aumenta notevolmente l’eccitazione e la suspense nel gioco. Ci sono più di 80 leader nel gioco ed è adatto a un gran numero di giocatori di tutte le età.

Che storia di giocattoli Leggenda nera: Wukong

Il gioco segue la storia di Sun Wukong, il re delle scimmie che cerca di liberarsi e vive diverse avventure in cui ci sono sfide e molti pericoli. Il sole è considerato uno dei miti cinesi.

Si ritrova imprigionato in un mondo misterioso con molti segreti chiamato UnderWorld e scopre che il mondo ha molte sfide, poiché ci sono forze del male che lavorano per distruggerlo.

L’ultimo gioco, Black Myth: Wukong, aggiunge un livello difficile al gioco, una delle cose che ha suscitato polemiche tra molti fan del gioco, che ha un’ampia base di fan e popolarità grazie alle sue caratteristiche.

