Più di un quarto dei bambini sotto i cinque anni vive in una “grave” povertà alimentare – BauskasDzive.lv

Più di un quarto dei bambini sotto i cinque anni vive in una "grave" povertà alimentare

Più di un quarto dei bambini sotto i cinque anni in tutto il mondo vive in “grave” povertà alimentare, ha affermato il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF).

“La grave povertà alimentare descrive i bambini che vivono con diete molto povere, consumando solo uno o due gruppi alimentari”, ha affermato Harriet Tourlis, autrice principale del nuovo rapporto UNICEF pubblicato mercoledì sera.

“È scioccante al giorno d’oggi quando sappiamo cosa fare.”

L’UNICEF raccomanda che i bambini piccoli mangino cinque degli otto principali gruppi alimentari nella loro dieta quotidiana. Questi gruppi sono: latte materno; Cereali, radici, gomma e piantaggine. Legumi, noci e semi. Latticini; alla fine; uovo; Frutta e verdura ricche di vitamina A; Altra frutta e verdura.

440 milioni di bambini sotto i cinque anni in circa 100 paesi a basso e medio reddito vivono in povertà alimentare, il che significa che non hanno accesso a cinque gruppi alimentari ogni giorno.

Di questi, 181 milioni di persone vivono in grave povertà alimentare, il che significa che non possono accedere a più di due gruppi alimentari al giorno.

“I bambini che consumano solo due gruppi alimentari al giorno – come riso e latte – hanno fino al 50% in più di probabilità di sviluppare una grave malnutrizione acuta”, ha affermato la presidente dell’UNICEF Catherine Russell in una dichiarazione che accompagna il rapporto.

La malnutrizione può portare a un deperimento eccessivo, che può essere fatale.

La povertà alimentare acuta infantile è concentrata in circa 20 paesi, tra cui la Somalia, dove colpisce il 63% dei bambini piccoli, e Guinea, Guinea-Bissau e Afghanistan, dove colpisce il 54%, 53% e 49% dei bambini piccoli. rispettivamente.

Foto: © UNICEF/UN0698625/Altro