Programma televisivo sabato 5 marzo. Quali programmi sportivi, film e programmi di intrattenimento puoi guardare. Inizia a ballare sul ghiaccio. Sogna in due in antenna 1

Lo sport occupa un grande spazio nel palinsesto televisivo di sabato 5 marzo, chiaramente a causa del calcio, che offre molte alternative, con quattro partite da noi, due di Casa Barrorilor Liga 1 e due di Liga 2, ma anche con partite della Lega Italiana. , Lega spagnola, Lega francese 1, Lega tedesca e Premier League inglese. A questo si aggiunge la seconda giornata della sfida tra Spagna e Romania in Coppa Davis, che purtroppo per gli iberici è una formalità.

Quattro partite della Romania in onda sabato 5 marzo

Nel calcio rumeno, abbiamo dalle partite di prima divisione UTA – Mioveni e Rapid – Academica Clincini, a Mioveni, senza spettatori, la prima apparizione sulla panchina del Goliste di Adrian Mutu. In Lega 2 vedremo Zaeed Petrole in casa contro FC Buzau e Šlimbar – Shekzereda, partita che gli ospiti dovranno vincere per sperare nei playoff.

In Italia si disputeranno tre partite: Udinese-Sampdoria, Roma-Atalanta e Cagliari-Lazio. Nel campionato spagnolo ci sono quattro partite con inizio alle 15:00 Osasuna – Villarreal, Espanyol – Getafe, Valencia – Granada e Real Madrid – Real Sociedad, nella Lega tedesca 2: Bayern Monaco – Leverkusen e Stoccarda – Mönchengladbach, nella Lega francese 1 Nizza – Paris Saint-Germain Nella Premier League inglese, Leicester City – Leeds United, Burnley – Chelsea e Liverpool – West Ham. Oltre a una partita della Super League turca: Konyaspor – Galatasaray e un’altra della Sagres League: Portimonense – Benfica.

Non alle 12:00 Coppa Davis Tennis: Spagna -. Romania: DigiSport2

Coppa Davis Tennis: Spagna -. Romania: Non alle 12:30 Lega calcio 2: Silimbar – Shekzereda: DigiSport 1, TelecomSport 1, LookSport 1

Lega calcio 2: Silimbar – Shekzereda: Non alle 14:30 Premier League inglese: Leicester City – Leeds United: Eurosport 1

Premier League inglese: Leicester City – Leeds United: Non alle 15:00 Calcio Casa Priorilor Lega 1: UT – Mioveni: DigiSport 1, TelecomSport 1, LookSport 1

Calcio Casa Priorilor Lega 1: UT – Mioveni: Non alle 15:00 Campionato spagnolo: Osasuna – Villarreal: Telecomsport 3

Campionato spagnolo: Osasuna – Villarreal: Non alle 16:00 Campionato Italiano Calcio: Udinese – Sampdoria: Guarda Sport 2, Telecom Sport 2

Campionato Italiano Calcio: Udinese – Sampdoria: Non alle 16:00 Semifinali del Campionato femminile di tennis di Lione: Digi Sport 3

Semifinali del Campionato femminile di tennis di Lione: 16:30 F Campionato tedesco: Bayern Monaco – Leverkusen: DigiSport2, LookSport

Campionato tedesco: Bayern Monaco – Leverkusen: Non alle 17:00 Premier League inglese: Burnley-Chelsea: Eurosport 1

Premier League inglese: Burnley-Chelsea: N. 17:10 Qualificazioni Campionato Europeo di Pallamano Femminile 2022: Danimarca – Romania: Vedi Inoltre, TVR 2

Qualificazioni Campionato Europeo di Pallamano Femminile 2022: Danimarca – Romania: Non alle 17:15 Campionato spagnolo: Espanyol – Getafe: DigiSport 4, TelecomSport 3, LookSport

Campionato spagnolo: Espanyol – Getafe: Non alle 17:30 Lega calcio 2: Petrolio – FC Buzau: DigiSport 1, Telecom Sport 1, Guarda Sport

Lega calcio 2: Petrolio – FC Buzau: Non alle 18:00 Super League turca: Konyaspor – Galatasaray: Guarda Sport 2

Super League turca: Konyaspor – Galatasaray: Non alle 19:00 Campionato Italiano Calcio: Roma – Atalanta: DigiSport 2, TelecomSport 2, Look Plus

Campionato Italiano Calcio: Roma – Atalanta: Non alle 19:30 Premier League inglese: Liverpool-West Ham: Eurosport 1

Premier League inglese: Liverpool-West Ham: Non alle 19:30 Campionato di calcio tedesco: Stoccarda – Mönchengladbach: DigiSport 3, LookSport

Campionato di calcio tedesco: Stoccarda – Mönchengladbach: Non alle 19:30 Campionato spagnolo di calcio: Valencia – Granada: DigiSport 4, TelecomSport 3, LookSport

Campionato spagnolo di calcio: Valencia – Granada: Non alle 20:00 Sagres Football League: Portimonense – Benfica: Guarda Sport 2

Sagres Football League: Portimonense – Benfica: Non alle 20:30 Calcio Casa Barrorilor Ligue 1: Rapid – Academia Clincini: DigiSport 1, TelecomSport 1, LookSport 1

Calcio Casa Barrorilor Ligue 1: Rapid – Academia Clincini: Non alle 21:45 Campionato Italiano Calcio: Cagliari – Lazio: DigiSport 4, TelecomSport 3, LookSport 3

Campionato Italiano Calcio: Cagliari – Lazio: Non alle 22:00 Campionato spagnolo di calcio: Real Madrid – Real Sociedad: DigiSport 2, TelecomSport 2, Look Plus

Campionato spagnolo di calcio: Real Madrid – Real Sociedad: Non alle 22:00 Campionato francese di calcio 1: Nizza – Paris Saint-Germain: DigiSport 3, LookSport 2

Ştefan Bănică come presentatore del nuovo programma televisivo Antena 1 sabato 5 marzo

Abbiamo anche parecchi film nel palinsesto televisivo di sabato 5 marzo, ma l’evento principale è la prima del nuovo programma di Antena 1, Dancing on Ice. Dream in Two, uno spettacolo di danza sul ghiaccio, con la partecipazione di nove star insieme a pattinatori professionisti. È un po’ come “Ballando con le stelle” di qualche anno fa, solo che lo spettacolo si svolge sul ghiaccio.

Della giuria fanno parte la famiglia Mihai, Elwira Petri, Kornel Gheorghe e Simona Bonga, i relatori sono Štefan Panić Júnior e Irina Fodor. Le nove stelle, cinque adesso e quattro la prossima settimana, sono Yuliya Albo, Os, Sor, Ruby, Cosmin Nataneyko, Nikolai Tand, Jan Gavriel, Katalin Kazako e Carmen Grebenichan.