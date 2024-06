Samsung espande la sua offerta di giochi e offre più modi di giocare in vista del Summer Games Festival 2024

Samsung Gaming riunisce i servizi e i dispositivi dell’azienda per offrire le migliori esperienze ai giocatori

Elettronica Samsung Continua a fare investimenti significativi nel gioco per rimuovere le barriere e fornire più modalità Gioca Consentire alle persone di “giocare semplicemente” sui propri dispositivi Samsung preferiti, creando maggiore valore per i proprietari e opzioni per i giocatori di decidere come e cosa giocare.

Per il terzo anno consecutivo siamo orgogliosi di essere partner televisivo ufficiale di Festival dei giochi estivi Sarà presente con i media e i creatori ai Play Days dopo la trasmissione in diretta del Summer Game Fest, che andrà in onda venerdì 7 giugno alle 14:00 PT.

“Ho presentato Samsung Flusso del gioco A centinaia di milioni di Smart TV Samsung, schermo E Proiettore gratuito di seconda generazione “Abbiamo continuato a investire in innovazioni hardware e introdotto servizi e iniziative di gioco come Centro giochi Samsung Per affrontare i punti dolenti dei giocatori. Continuiamo ad espandere le nostre offerte di gioco, ascoltiamo i giocatori e creiamo esperienze utente e prodotti di gioco migliori.

Nell’ambito della nostra continua espansione nel settore dei giochi, abbiamo introdotto la nostra ultima iniziativa per offrire ai possessori di Samsung Smart TV la possibilità di diventare giocatori TV con il lancio di due nuovi giochi: Arena dei concorrenti E sei. Attraverso questa iniziativa, abbiamo un’opportunità unica di raggiungere più potenziali giocatori con nuovi modi di giocare a questi giochi Seleziona Smart TV Samsung Senza console, console o abbonamento. Ora le persone possono giocare semplicemente utilizzando il telecomando della TV o qualsiasi smartphone.

Arena dei concorrenti È un gioco di carte cinematografico di Return Entertainment esclusivo per i televisori Samsung che utilizza qualsiasi smartphone come controller. I giocatori possono entrare subito nel gioco prendendo il telefono e scansionando il codice QR. È ora disponibile per la riproduzione sui televisori Samsung del 2022 o più recenti.

lanciato questa settimana, sei È un semplice gioco a quiz integrato direttamente nei televisori Samsung. Chiunque abbia un telecomando e una TV Samsung del 2022 o più recenti può giocare oggi e sarà disponibile sui modelli precedenti entro la fine dell’anno.

Oggi più persone giocano che mai e crediamo che chiunque dovrebbe essere in grado di trasmettere in streaming e giocare sulla propria TV senza bisogno di console, controller, accesso o canone mensile.