Programma, canali TV e live streaming di Spagna / Italia (Calcio Euro 2024)?

Italia e Albania si affrontano nell’arena SU Schalke 04 giovedì 20 giugno alle 21:00, nell’ambito della partita della fase a gironi di Euro 2024. Scopri in questo articolo quale canale trasmetterà la partita, come raggiungerla e una breve presentazione della partita, come così come la possibile formazione.

Offerta meeting Spagna/Italia:

A’Spagna Hanno iniziato alla grande Euro 2024 e hanno vinto bene contro la Croazia 3-0 grazie ai golÁlvaro Morata, Fabiano Ruiz et al Dani Carvajal. Anche questi tre gol sono stati segnati nel primo tempo. Hanno giocato una grande partita e si sono confermati potenziali favoriti della competizione. Vincere questa partita non significa conquistare il primo posto nel girone e gli spagnoli lo sanno bene.

A’Italia Ha vinto contro l’Albania 2-1. Tuttavia, gli italiani hanno iniziato la partita molto male e hanno subito il gol più veloce nella storia dell’Euro, al 24esimo secondo di gioco, dopo un errore da parte della squadra italiana. Federico Demarco. Ma si sono ripresi velocemente e hanno segnato due gol in pochi istanti grazie a… Alessandro Bastoni et al Nicolò Barella. Anche il loro livello di gioco è stato soddisfacente e ora cercheranno di confermarlo contro una grande squadra. Luciano Spalletti Deve giocare la stessa squadra.

⚽️ Nessuna configurazione possibile Spagna (433): Unai Simon – Carvajal, Nacho, Lenormand, Cucurella – Pedri, Rodri, Fabian Ruiz – Yamal, Morata, Nico Williams.

⚽️ Possibile formazione dell’Italia (4231): Donnarumma-Di Lorenzo, Calafiore, Bastoni, Demarco-Jorginho, Barella-Chiesa, Fratesi, Pellegrini-Scamacca.

Streaming Spagna/Italia: palinsesto, canali TV e trasmissione?

📺 Partita traSpagna E ilItalia Deve continuare In diretta alle 21:00 su beIN SPORTS 1 Chi trasmetterà? 100% della concorrenza Con 51 partite in programma, di cui 26 esclusive, e circa 12 ore di diretta al giorno. Presa dell’antenna In diretta dalle 14:00 Con il Rivista dell’Euro Club per la partita precedente. Dopo l’incontro, intorno alle 17:00, avete appuntamento con rivista Offerta Euro

Giornalisti e consulenti Fornirà la telecronaca di tutte le partite di UEFA EURO 2024™ per attirare gli abbonati a guardare tutte le partite della competizione. Lo puoi trovare su beIN SPORTS, Benjamin da Silva, David Benaros, Christophe Josset, Eric Barry, Philippe Genin, Jean-Charles Sabatier, Omar da Fonseca, Patrice Ferry, Daniel Bravo, Damien Berkis, Gregory Beasley

💻 Puoi anche guardare la partita Trasmissione. Utilizzando il tuo smartphone, tablet o PC potrai seguire questo incontro anche sul sito beIN Sport Connect. Se non sei abbonato, puoi trovare maggiori informazioni cliccando qui sotto. beIN Sport Connect È la piattaforma di streaming del gruppo Fare sport.

📺Ci vediamo anche dal vivo Alle 21:00 sul canale M6 Per vedere questa partita.

Iscriviti al canale beIN SPORTS

Puoi trovare il canale M6 nello spettacolo Molotov?

Cerca il canale televisivo M6 dal vivo e in replay con Molotov. Iscriviti all’offerta Molotov extra Per sfruttare tutte le funzionalità del DTT più tante altre funzionalità innovative Oltre 100 canali (incluso TNT), registrazione e riproduzione, 4 monitor Full HD e controllo diretto.

con Molotov, Non te ne perderai nessuno Partite dei Blues o tutte le partite trasmesse su TF1 e M6. L’app Molotov è disponibile sul tuo dispositivo televisione (a seconda dei modelli) e su molti dispositivi come Smartphone, tablet, computer, ecc.

È molto facile da usare MolotovUna volta Applicazione Molotov Scaricato, registrati e goditi l’esperienza Tutta la ricchezza della televisione, È possibile accedere a migliaia di programmi ovunque e in ogni momento sfogliando diverse categorie e ovviamente Calcio Euro 2024. Quindi non esitare più e fai clic sul pulsante in basso per scoprirlo Molotov e approfitta della promozione Molotov Extra Flash a 3€ per 3 mesi!

Scopri la parata Molotov