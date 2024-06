Una massiccia eclissi elettrica colpisce l’Ecuador

Cheto. Foto: Reuters



Nel frattempo, nel Paese la fornitura di energia elettrica è stata quasi completamente ripristinata. Il governo ha attribuito l’incidente alla mancanza di investimenti in infrastrutture fatiscenti in passato.

L’interruzione di energia è stata causata da un guasto nella rete, che ha causato un’ondata di interruzioni in tutto il paese, ha detto mercoledì il ministro dell’Energia. Roberto Luca.

Come ha spiegato, è stata una reazione a catena. Quando alcune centrali elettriche hanno smesso di funzionare, la domanda di energia ha improvvisamente superato l’offerta, provocando il collasso della rete nazionale.

A causa dell’eclissi elettrica, il Paese è stato testimone di scene caotiche, soprattutto nelle principali città. La metropolitana della capitale Quito è rimasta paralizzata, provocando l’evacuazione di migliaia di passeggeri. Non appena i semafori hanno smesso di funzionare, è dovuta intervenire la polizia per mantenere l’ordine nella zona vicina tre milioni posto.

In alcuni luoghi, secondo l’Agence France-Presse, le persone sono rimaste bloccate negli ascensori di edifici commerciali e residenziali.

Successivamente è stato annunciato che dopo tre ore il 95% della potenza era stata ripristinata Luca. “L’incidente dimostra che il sistema energetico dell’Ecuador è in crisi. Questa crisi è stata causata dalla mancanza di investimenti nella manutenzione e nella costruzione delle linee di trasmissione.” Egli ha detto.

L’Ecuador ricava il 78% della sua elettricità dall’energia idroelettrica. Ad aprile, il governo ecuadoriano ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del calo del livello dei fiumi dovuto alla grave siccità. Per risparmiare energia, l’elettricità è stata interrotta per diverse ore in diverse zone del Paese.