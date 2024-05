Qual è la relazione di questo effetto con il fumo e l’inquinamento atmosferico?

Hai visto la luna piena quando sembra rossa? Se sì, allora devi aver apprezzato questo fenomeno dall’inizio alla fine.

Ma, Il colore della luna piena ci dice quali sono le condizioni meteorologiche in un particolare momento e luogo..

Mercoledì scorso, 22 maggio, è apparso il satellite tra l’arancione e il rosso, che ha attirato l’attenzione di molte persone a Città del Guatemala.

Per questo motivo gli esperti spiegano perché la luna cambia colore in base alle condizioni meteorologiche e ai loro cambiamenti.

Esiste una relazione tra l’inquinamento atmosferico e l’aspetto rossastro della luna piena?

Questo è secondo il consenso generale tra vari espertiL’inquinamento atmosferico è legato all’aspetto rossastro della luna piena.

Secondo Edgar Castro, direttore dell’Istituto di Astronomia dell’Università Galileo, quando vediamo la Luna in colore arancione o rossastro, è dovuto alla presenza di varie particelle di polvere, fumo e altri elementi che fluttuano nell’atmosfera a bassa velocità. altitudine. Molti di loro sono il prodotto dell’inquinamento.

Castro spiega che queste particelle possono fermare le lunghezze d’onda corte e consentire il passaggio solo delle lunghezze d’onda lunghe, che corrispondono ai toni caldi. In altre parole, questo fa sì che la luna appaia arancione, giallastra o rossastra.

Castro aggiunge che quando la Luna appare completamente rossa, significa che le particelle che viaggiano nell’atmosfera sono più dense, il che si traduce in un livello di inquinamento atmosferico molto più elevato.

Quando il cielo appare rossastro, secondo gli esperti, può anche essere un indicatore di un elevato livello di inquinamento dell’ambiente. (Foto stampa gratuita: Freepik)

Diffusione di Rayleigh: cosa c’entra con la luna piena?

Secondo Eleonora Poitevin, presidente dell’Associazione Astronomica Guatemalteca (AGA), lo scattering di Rayleigh è ciò che permette di assorbire le sfumature del blu ed è per questo che vediamo il cielo di quel colore.

L’esperto spiega che a causa di questo effetto la luce rossa non riesce a passare facilmente, causando una deviazione di questo tono. Tuttavia, quando questa luce raggiunge la superficie dell’atmosfera e la Luna sorge sopra l’orizzonte, appare con sfumature gialle.

A questo proposito, Poitevin lo dice Se questo effetto si verifica durante un periodo in cui c’è inquinamento atmosferico, incendi boschivi o qualsiasi altro fattore simile, l’effetto di una luna piena all’orizzonte di colore rossastro è automatico..

Carlos Archila, membro del Gruppo di Astronomia e Astrofotografia del Guatemala, concorda con Poitevin e Castro sul fatto che il colore rossastro della luna piena è il risultato dell’inquinamento, anche se è uno spettacolo visivo bellissimo.

Luna rossa: segno di elevato inquinamento atmosferico

Archila afferma che la luce colpisce le particelle di polvere sospese nell’ambiente, facendole decomporsi nei loro diversi colori. Allo stesso tempo, la terra aiuta anche a disperdere tutti questi toni, soprattutto il verde e il blu; Quindi rimane il colore rosso.

Pertanto, se c’è inquinamento, questo tono si intensifica, il che significa che l’indice di inquinamento è alto. Allo stesso modo, spiega Archila, questo può variare a seconda del punto di osservazione da cui si osserva l’effetto, poiché è probabile che l’aspetto sia diverso in ogni punto a seconda dei livelli di inquinamento di ciascuna zona.

Gli esperti concordano nel ritenere che non si sia registrato un aumento significativo di questo fenomeno negli ultimi mesi e che la situazione potrebbe cambiare per vari motivi. In ogni caso, godetevi questa fase lunare ovunque vi troviate, senza dimenticare che è importante adottare misure legate all’inquinamento atmosferico per evitare danni alla salute.