Qualcomm annuncia il nuovo chipset “Snapdragon 8s Gen 3” per smartphone – Mobile Watch

Qualcomm ha annunciato un nuovo chipset per smartphone, lo Snapdragon 8s Gen 3. Se ne prevede l'adozione da parte di Honor, Xiaomi, Redmi e altri, e si prevede che gli smartphone equipaggiati con esso verranno annunciati nei prossimi mesi, con i primi i prodotti compatibili verranno annunciati nel mese di marzo.

“Snapdragon 8s Gen 3” è l'ultimo prodotto del chipset di punta di Qualcomm, la serie Snapdragon 8. Supporta la funzione di generazione AI sul dispositivo, processore di elaborazione delle immagini a rilevamento continuo (ISP), migliorando ulteriormente le prestazioni grafiche nei giochi e alta definizione compatibile senza perdite audio (alta precisione).

L’intelligenza artificiale generativa supporta un’ampia gamma di modelli di intelligenza artificiale, inclusi modelli linguistici su larga scala (LLM) come Baichuan-7B, Llama 2 e Gemini Nano. Crea contenuti originali basati su suggerimenti e immagini. Ad esempio, è possibile utilizzare “Espandi immagine” per creare e aggiungere viste circostanti non registrate a un'immagine che combina un soggetto e una scena.

Per quanto riguarda la fotocamera, ha un triplo ISP cognitivo e supporta un sensore fino a 200 megapixel (200 milioni di pixel). Ad esempio, quando si scatta una foto di una persona, la fotocamera riconosce fino a 12 strati del soggetto, inclusi capelli, viso, paesaggio e abbigliamento, e applica l'elaborazione appropriata a ciascuno strato.

C'è anche una funzione Snapdragon Low Light Vision, che registra in modo brillante anche in luoghi bui.

La fotocamera può essere utilizzata come sensore di rilevamento continuo con un consumo energetico estremamente basso, consentendo l'autenticazione e lo sblocco rapidi tramite riconoscimento facciale o autenticazione durante i pagamenti mobili.