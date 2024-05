Queste sono le 3 città più felici dell’Argentina, secondo l’Happy City Index 2024

L’elenco delle città felici è diviso in 3 gruppi: città d’oro, d’argento e di bronzo.

ogni anno, Istituto per la qualità della vita Pubblica un elenco delle città più felici del mondo. Per creare questa categoria, Vengono analizzati migliaia di indicatori attentamente elaborati che sono direttamente correlati alla qualità della vita e al sentimento di felicità. Dei suoi abitanti.

Il rapporto indica che l’accordo Indice della città felice Comprende “tutte quelle città la cui attività può essere misurata sulla base di dati oggettivi, trasparenti e verificabili. Anche quelli che mostrano risultati speciali in termini di qualità della vita. L’importante è che la classificazione non valuti l’attività di queste autorità cittadine“Ma tutti quegli ambiti che influiscono direttamente sul senso di felicità della popolazione”.

Dall’analisi sono state escluse tutte le città con pochi abitanti o le cui condizioni di vita non potevano essere valutate.I dati disponibili non sono oggettivi o mancano. I temi valutati in ciascuna città possono essere suddivisi in 5 grandi gruppi: Cittadini, Governance, Ambiente, Economia e Mobilità.

La città argentina di Cordoba è stata selezionata come una delle Città del Bronzo

Ma l’istituto la pensa così Non è giusto scegliere una città come la “più felice”, poiché ogni città è diversa e ha esigenze particolari. Derivante da circostanze storiche, geopolitiche o tradizionali. Poiché il suo obiettivo è promuovere buone tendenze che rendano più felici le persone in tutto il mondo, l’elenco di 250 città è separato per gruppi. Secondo i risultati dell’indice, è stata classificata in città d’oro, d’argento o di bronzo.

Città d’oro

La selezione della felicità è Si compone di 37 città, la maggior parte delle quali europee. Non è una novità che i paesi meglio classificati siano i paesi nordici.

Tra i primi dieci:

Aarhus, Danimarca Zurigo, Svizzera Berlino, Germania Göteborg, Svezia Amsterdam, Olanda Helsinki, Finlandia Bristol, Regno Unito Copenhagen, Danimarca Ginevra, Svizzera Monaco, Germania

E lasciare l’EuropaAl diciottesimo posto c’è la città di Minneapolis, negli Stati Uniti. In fondo, Osaka, in Giappone, è arrivata al trentunesimo posto, e Christchurch, in Nuova Zelanda, al trentaduesimo.

Città d’argento

Nella seconda categoria, Si chiamano città d’argento e ci sono quelle che sono classificate dal 38° al 100°. I primi dieci di questo gruppo sono costituiti da:

Boston, Stati Uniti Odense, Danimarca Oslo, Norvegia Melbourne, Australia Monaco, Monaco Bruxelles, Belgio Berna, Svizzera Lione, Francia Taipei, Taiwan Dublino, Irlanda

Città di bronzo

Infine ci sono le città che compongono il terzo gruppo. L’elenco è composto da coloro che hanno ottenuto un punteggio da 101 a 250, Ciò la rende anche la collezione più grande di sempre, con 149 posizioni.

I primi dieci di questo gruppo sono costituiti da:

Linz, Austria Asan, Corea del Sud Dusseldorf, Germania Uppsala, Svezia Maastricht, Paesi Bassi Valenza, Spagna Vilnius, Lituania Jyväskylä, Finlandia Chiedi alla Slovenia Tartu, Estonia

Ma la particolarità di questo gruppo, È il primo a presentare città sudamericane.

Le città argentine più felici

Ci sono 3 siti mostrati in questa classifica. La città con la migliore posizione è la Città Autonoma di Buenos Aires, al 198esimo posto.

Quasi alla fine della lista c’è la città di Villa Gesell.

Segue la città di Cordoba, che si classifica al 223° posto, quasi in fondo alla classifica. Sul sito 248 si trova il gioiello della costa: Villa Giselle.

Altre città felici del Sud America

Se guardiamo ai paesi del Sud America, La città più felice è Santiago del Cile, in Cile, che si classifica al 183° posto. Un po’ più a valle del torrente, sotto la capitale argentina, si trova… Montevideo, Uruguay, Che si colloca al 213esimo posto nella lista.

.

Anche il Brasile è riuscito a unire due città: La Fortaleza tropicale è classificata al 226° posto, mentre Curitiba, situata vicino a Villa Gesell, è al 247°.