Un satellite volto a studiare come le nuvole influenzano il clima terrestre è pronto per il lancio

Un satellite finalizzato allo studio delle nuvole si prepara a essere lanciato per fornire previsioni meteorologiche più accurate e previsioni climatiche affidabili.

Il lancio di EarthCARE nello spazio è previsto su uno dei razzi SpaceX di Elon Musk dalla base spaziale di Vandenberg in California.

La sua missione è raccogliere quante più informazioni possibili sulle nuvole, compresi gli aerosol come polvere e fumo che svolgono un ruolo nella formazione delle nuvole.

Il satellite misurerà anche la radiazione emessa dalla superficie terrestre e dall’atmosfera.

Molti dei suoi componenti, compreso il corpo principale e due strumenti principali, sono costruiti nel Regno Unito.

Gli esperti affermano che i dati di EarthCARE – che sta per Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer – potrebbero aiutare a mitigare le minacce poste dal riscaldamento globale.

È il frutto dell’idea del professor Anthony Illingworth, dell’Università di Reading, che per primo ebbe l’idea più di 30 anni fa.

L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha adottato il progetto nel 2004, che in seguito è diventato una missione congiunta con l’agenzia spaziale giapponese JAXA.

Il lancio è previsto entro il 28 maggio su un razzo Falcon 9.

EarthCARE viene sottoposto ai controlli finali presso gli stabilimenti Airbus a Friedrichshafen, Germania (ESA/S Corvaja/PA)

Il professor Illingworth, professore di fisica dell’atmosfera presso l’Università di Reading, ha affermato che è stata “un’esperienza umiliante ed emozionante far parte di qualcosa di così importante”.

I dati di EarthCARE aiuteranno i politici a “prendere decisioni più informate su come mitigare e adattarsi alle sfide poste da un mondo in riscaldamento”, ha affermato.

Le nuvole svolgono un ruolo vitale nel controllo della temperatura del pianeta riflettendo la luce solare nello spazio e intrappolando il calore.

Ma si sa poco su come influenza il sistema climatico terrestre.

Si prevede che la missione triennale, costata più di 800 milioni di euro (680 milioni di sterline), fornirà risposte.

L’Agenzia spaziale britannica (UKSA) ha contribuito con circa 120 milioni di euro (102 milioni di sterline) al finanziamento della missione, in 20 anni.

Il satellite pesa poco più di due tonnellate (2.200 kg) ed è lungo poco più di 17 metri (56 piedi).

A bordo ci sono quattro strumenti che analizzeranno le nuvole e la loro struttura in dettaglio, scatteranno foto e misureranno la quantità di calore che le nuvole stanno intrappolando dal sole.

Surrey Satellite Technology (SSTL) ha sviluppato lo strumento MSI (Multi-Spectral Imager) del satellite, dotato di due telecamere, mentre il produttore aerospaziale Thales Alenia Space UK ha fornito lo strumento radiometro a banda larga, che fornirà misurazioni della radiazione solare riflessa e della radiazione termica Emesso.

Compiti per #Curadellaterra Squadra in California! La squadra è stata impegnata con i preparativi @esaIl prossimo satellite Earth Explorer verrà lanciato: una delle attività prevede la pulizia accurata della navicella 🧹🛰️ Per valutare correttamente la pulizia, le luci in… pic.twitter.com/znlzbhFSQ5 — Osservazione della Terra dell’Agenzia spaziale europea (ESA_EO) 2 maggio 2024

Airbus Defence and Space UK è stata responsabile della costruzione della piattaforma base EarthCARE.

Il dottor Ralph Cordey, responsabile delle scienze della Terra presso Airbus Space Systems UK, ha dichiarato: “EarthCARE è una nuova importante missione per l’ESA per studiare come le nuvole e le particelle di polvere influenzano il modo in cui il calore viene trasportato attraverso l’atmosfera terrestre.

“È un passo fondamentale per ridurre l’incertezza su come funziona il riscaldamento globale e migliorerà le previsioni su come la Terra si riscalderà a causa dei cambiamenti climatici.

“Con il suo carico utile di quattro strumenti – due dei quali sono stati sviluppati nel Regno Unito – e trasportati su una piattaforma satellitare costruita da Airbus a Stevenage – EarthCARE colmerà una delle lacune rimanenti nella nostra conoscenza del nostro pianeta in fase di riscaldamento”.

Altri collaboratori del Regno Unito includono il Centro nazionale per l’osservazione della Terra (NCEO), le Università di Oxford e Leicester, l’Imperial College e il Centro nazionale per le scienze atmosferiche.

Una volta lanciato, EarthCARE orbiterà attorno alla Terra ogni 90 minuti ad un’altitudine di circa 400 chilometri (250 miglia).

L’Agenzia spaziale europea ha dichiarato che attraverserà l’equatore nel primo pomeriggio per migliorare le condizioni di luce del giorno.