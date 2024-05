Questi quattro scienziati vivranno una vita simile a quella marziana sulla Terra, quando e come

Uno degli obiettivi della NASA è inviare l’uomo su Marte in futuro. Ha anche iniziato i preparativi per questo. Nel giugno dello scorso anno, la NASA ha portato 4 persone comuni in un luogo dove le condizioni erano simili a quelle di Marte. L’agenzia spaziale ha preparato un simile allestimento sulla Terra stessa, che ha un’atmosfera marziana. In questo contesto, la NASA manderà ancora una volta a vivere 4 nuove persone. Tutti e quattro i volontari rimarranno in questa struttura per 45 giorni, a partire dal 10 maggio.

un report Secondo quanto riferito, i nomi dei quattro volontari sono Jason Lee, Stephanie Navarro, Sharif Al Rumaithi e Bayoumi Wijesekera. Tutti entreranno nel setup il 10 maggio e usciranno il 24 giugno.

Questo posto si trova presso il Johnson Space Center a Houston, in America. Si chiama Crew Health and Performance Exploration Analogue (CHAPEA). La NASA vuole comprendere le condizioni marziane creando condizioni marziane per le persone sulla Terra e inserendo lì questi quattro volontari. Vuole sapere che tipo di condizioni dovranno affrontare gli esseri umani quando verranno mandati a vivere su Marte.

La “casa” è stampata in 3D

La casa in cui vivranno i quattro volontari è una casa stampata in 3D. Le persone che vi abitano dovranno coltivare verdure a foglia per conto proprio. Tutto il lavoro che gli scienziati potrebbero dover fare deve essere svolto su Marte.

La porta della casa dove vivranno i volontari sarà chiusa con una serratura a tenuta d’aria. Questo perché su Marte non c’è ossigeno e, anche in un ambiente marziano simulato sulla Terra, le quattro persone dovrebbero fare affidamento sull’ossigeno artificiale. La NASA afferma che questo posto aiuterà gli scienziati nei loro studi. Gli scienziati potranno vedere come i membri dell’equipaggio devono adattarsi prima di andare sulla Luna, su Marte e su altri pianeti.