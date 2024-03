Rolls-Royce ha trascorso 8.000 ore lavorando sul legno dell'ultimo Droptail

Cominciò a capire Rolls Royce Droptail ArcadiaQuesto è il terzo dei quattro ordini previsti per questa vettura lussuosissima ed esclusiva. L'azienda riserva a questi modelli alcune delle carrozzerie più complesse e questo modello vanta un'ottima combinazione fatto su misura Elementi.

Arcadia Si riferisce ad un luogo della mitologia greca che si dice rappresenti il ​​paradiso in terra. L'acquirente è questo Droptail È definito come un luogo tranquillo che offre un posto dove rilassarsi dopo una giornata di lavoro.

Rolls Royce È per la parte esterna del modulo Arcadia Scegli un colore bianco unico. La vernice contiene particelle di alluminio e vetro, che fanno brillare l'oggetto alla luce. A differenza dei precedenti ordini con modulo Droptail, con questo client è consigliabile mostrare gli articoli solitamente provenienti da Fibra di carbonio Rifinito in una tonalità argento personalizzata. Come altri esemplari di roadster, anche il coperchio posteriore ha una forma curva, Coperto di legno Piatto.

La maggior parte della cabina del modello Arcadia è presente Tonalità bianca unica, che si ispira al colore della carrozzeria. Il colore marrone personalizzato contrasta con le parti esterne dei sedili e dei poggiatesta. I passeggeri sono circondati da pannelli di legno che circondano il cruscotto, i pannelli delle porte e la sezione curva dietro i sedili. L'azienda ha speso per la produzione di vari pezzi di legno Un totale di 8000 ore.

Il team della carrozzeria di Rolls Royce Ho sviluppato l'orologio sul cruscotto per oltre due anni e l'ho assemblato in cinque mesi. Il quadrante realizzato a macchina ha 119 facce e il logo del marchio è realizzato in acciaio inossidabile lucido. A Indici delle ore dipinti a mano Il tecnico della verniciatura nera aveva bisogno di una telecamera con zoom.

modello Droptail Si concentrano sul lusso piuttosto che sulle prestazioni, ed ecco perché Rolls Royce Non visualizza il gruppo propulsore del veicolo. Ma per coloro che vogliono saperlo, le roadster utilizzano un V12 biturbo da 6,6 litri che produce 593 cavalli e 620 piedi-libbra di coppia in questo modello.

Rolls Royce Lui è Arcadia dal coda corta E' già stato consegnato al proprietario in Singapore. L'acquirente ha ordinato l'auto con guida a sinistra, anche se in questo paese si guida a sinistra. L'acquirente ha deciso di utilizzare l'auto più facilmente in giro per il mondo.