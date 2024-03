Le nuvole copriranno l'eclissi solare di aprile?

L’8 aprile 2024 è cerchiato da anni nei calendari di alcune persone, e per una buona ragione.

In quel giorno che si avvicina rapidamente, si verificherà un’eclissi solare irripetibile su alcune parti del Nord America, incluso qui nelle Isole Marittime.

Il percorso della totalità, dove il sole sarà completamente oscurato per alcuni minuti, si estenderà su una vasta area del New Brunswick e dell'Isola del Principe Edoardo. Al di fuori di questo percorso, le persone in tutte le Isole Marittime saranno abbastanza vicine da vedere almeno il 90% o più del Sole oscurato dalla Luna.

O lo faremo? Gran parte del New Brunswick e dell’Isola del Principe Edoardo vedranno un’eclissi solare totale, mentre il resto della regione vedrà il sole oscurato dal 90 al 100%. (Ryan Snowdon/CBC)

L'elefante nella stanza con questa imminente eclissi solare è quanto sarà limpido il cielo quel giorno.

Anche se le previsioni per la copertura nuvolosa nel giorno dell'eclissi non saranno note finché non saremo molto più vicini all'evento, questa eclissi si verificherà durante uno dei mesi più nuvolosi dell'anno nel Canada atlantico.

A differenza del soleggiato sud, l’inizio della primavera è storicamente in cima alla lista per i mesi in cui vediamo il maggior numero di ore con cielo nuvoloso o coperto in gran parte del paese, soprattutto nella parte orientale.

Sulla base della copertura nuvolosa storica, le migliori condizioni di osservazione per l’eclissi dell’aprile 2024 saranno nel Nord America sudoccidentale. (Ryan Snowdon/CBC)

Infatti, sulla base di analisi risalenti agli ultimi decenni, possiamo vedere che la copertura nuvolosa media in tutta la regione varia da circa il 60% all’80% nelle prime due settimane di aprile. Le aree marine in genere vedono cieli nuvolosi dal 60 all'80% del tempo nelle prime settimane di aprile. (Ryan Snowdon/CBC)

Ancora una volta, queste non sono previsioni e, anche se certamente non voglio deludere le speranze delle persone di non vedere l'eclissi, voglio anche assicurarmi che tutti abbiano aspettative realistiche sulle possibilità di intravedere l'eclissi solare nella Marina in Aprile.

L’8 aprile 2023 la maggior parte delle aree marine hanno registrato condizioni di visibilità serena. (Ryan Snowdon/NASA)

Tuttavia, c’è sicuramente la possibilità che avremo ottime condizioni di visione. Non guardare oltre l'anno scorso. Abbiamo osservato alta pressione nell'area l'8 aprile 2023.

Incrociamo le dita e avremo anni consecutivi con grandi cieli azzurri sulle Maritimes.